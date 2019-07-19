Aytaç Kara, Kasımpaşa'da
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Kasımpaşa, son olarak Bursaspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Aytaç Kara ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Kasımpaşa Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:36 Kaynak: İHA
, son olarak Bursaspor
'da forma giyen orta saha oyuncusu Aytaç Kara
ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kasımpaşa, transfer çalışmalarına da devam ediyor. Lacivert-beyazlı ekip, son olarak geçen sezon Bursaspor'da forma giyen Aytaç Kara'yı 2 yıllığına renklerine bağladığını duyurdu. Kasımpaşa'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Bursaspor forması giyen Aytaç Kara, sabah saatlerinde sponsorumuz Medical Park
Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti ve ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emre Zengilli ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadelerine yer verildi.
26 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon yeşil-beyazlı formayla çıktığı 32 resmi müsabakada 6 gol, 1 asistlik performans sergilemişti. - İSTANBUL
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