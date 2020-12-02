Aytaç Kara'nın koronavirüs testi pozitif çıktı - Son Dakika

Aytaç Kara'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

02.12.2020 19:45
Aytaç Kara'nın koronavirüs testi pozitif çıktı, System.String[]

Kasımpaşa'nın tecrübeli orta saha oyuncusu Aytaç Kara, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kasımpaşa'nın tecrübeli orta saha oyuncusu Aytaç Kara, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Süper Lig'in 11'inci haftasında cuma günü deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak Kasımpaşa'da Aytaç Kara'nın koronavirüs testi pozitif çıktı. Rutin olarak gerçekleştirilen testlerde pozitif sonuç veren tecrübeli orta saha, haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.Aytaç Kara, yaptığı yazılı açıklamada, "Beşiktaş maçı öncesi yapılan Covid-19 testimin pozitif çıktığını öğrendim. Gerekli tetkiklerim yapılıp evde karantina sürecim başlamıştır. Sağlık durumum gayet iyi durumda olup, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum. En kısa sürede sağlıklı şekilde görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.


Aytaç Kara'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

Koronavirüs, Aytaç Kara, Kasımpaşa, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Aytaç Kara'nın koronavirüs testi pozitif çıktı - Son Dakika Spor


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