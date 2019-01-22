Son Dakika Haberleri: Aytaç Kara Parlıyor

Aytaç Kara Parlıyor

1 saat önce

Bursaspor'un yetenekli orta saha oyuncusu Aytaç Kara, bu sezon oynadığı futbolla göz dolduruyor.

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Bursaspor'un yetenekli orta saha oyuncusu Aytaç Kara, bu sezon oynadığı futbolla göz dolduruyor. Fenerbahçe maçında ağları havalandıran Kara, takımın en golcü futbolcusu durumunda bulunuyor.

Yeşil-beyazlı takımın sezon başında transfer ettiği Aytaç Kara, oynadığı futbolla formanın hakkını veriyor. Takımın kısa sürede değişmez ismi olan yetenekli futbolcu, her kesimin sevgisini kazandı. Takıma katıldıktan sonra orta alanda Badji ile iyi bir uyum sergileyen Kara, bitmek bilmeyen enerjisini maçın tamamına yayıyor.

Takımın en golcüsü

Orta alanda pas alışverişini yapan yetenekli oyuncu, skor bakımında da takımına büyük katkı sağlıyor. Dün oynanan Fenerbahçe maçının ilk yarısında mutlak bir golü kaçıran tecrübeli futbolcu, müsabakanın son dakikalarındaki kafa golüyle takımına bir puanı getirdi. Bursaspor'da yeniden kendini bulan 25 yaşındaki isim, attığı 4 golle takımın en golcü futbolcusu konumunda yer alıyor.

"Gol attığım için mutluyum"

Kara maç sonu yaptığı açıklamada, "İkinci yarı Lima ve Yusuf'un oyuna girmesiyle hareketlilik geldi. Onların da katkısıyla iyi bir 45 dakika izlettik. Yakaladığımız pozisyonlar var. İkinci yarı attığım gol için mutluyum. Şansızlığımızı kırmamız gerekiyor. Bursaspor camiasını inşallah hak ettiğimiz yere getiririz" dedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:48 Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Bursaspor, Aytaç Kara, Spor
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