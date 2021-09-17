Aytaç Şaşmaz: Cemre'yi tanıdıkça da 'iyi ki' dedim

Şaşmaz, "Cemre'yi ilk gördüğünde ne hissettin?" sorusunu şöyle yanıtladı: "Onu tanımıyordum. Karakterini merak ettim. Tanıdıkça da 'iyi ki' dedim." Oyuncu ayrıca "Cemre bu hayatta tanıdığım en saf ve temiz enerjili insan" diye konuştu.

Cemre Baysel de Şaşmaz için "Anlatamayacağım güzellikte bir kalbi var. Her zaman iyi niyetli, güler yüzlü ve umutlu" dedi. Baysel'e "Ünlü olmak nasıl hissettiriyor?" sorusu da yöneltildi. Oyuncu, "Rahat ve sakin yaşamayı seviyorum. Tanınıyor olmak beni biraz zorluyor, ancak yaptığım mesleğin getirileri bunlar. Şikayetçi değilim" diye konuştu.