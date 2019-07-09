Son Dakika Haberleri: Aytaç Sulu iddialı konuştu
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Aytaç Sulu iddialı konuştu

1 saat önce

Samsunspor'un tecrübeli savunma oyuncularından Aytaç Sulu, "Bu sezon herkes daha iyi bir Aytaç Sulu izleyecek" dedi.

Aytaç Sulu iddialı konuştu, System.String[]
Samsunspor'un tecrübeli savunma oyuncularından Aytaç Sulu, "Bu sezon herkes daha iyi bir Aytaç Sulu izleyecek" dedi.

Yapılan transferlerle güçlü bir takım kurulduğunu belirten Aytaç Sulu, "Yılport Samsunspor'un yeni sezondaki hedefleri belli. Camiamız, futbolcu arkadaşlarımız ve taraftarlarımız olarak bu ligden çıkmak istiyoruz. İnşallah lig sonunda şampiyon olup, bir üst lige çıkarız. Yeni hocamız ve futbolcu arkadaşlarımız ile beraber bunu başaracağımıza inanıyorum. Yeni hocamızın iyi ve güçlü bir takım kuracağına eminim. Zaten yapılan transferler bunu belli etti. Takımımıza kaliteli kardeşlerimiz geldi. Gelen oyuncular bizi daha da güçlendirecek" diye konuştu.

Takıma ağabeylik yapmak istediğini ifade eden Aytaç Sulu, "Geçen seneki oyunum kendi beklentimin de altındaydı. Daha fazla süre istiyordum ama olmadı. Uzun süre Almanya'da kaldıktan sonra ilk defa ülke dışına çıktım. Bu süreçte benim için biraz zor geçti. Takıma ağabeylik yapmak ve oynamak istiyorum. Tabii ki en önemlisi takım olarak şampiyonluk yaşamak istiyoruz. Bu sezon herkes daha iyi bir Aytaç Sulu izleyecek" şeklinde konuştu. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:02 Kaynak: İHA
Samsunspor, Spor
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