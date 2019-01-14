Son Dakika Haberleri: Aytaç Sulu: "Şampiyonluk Yaşamak İçin Geldim"

Aytaç Sulu: "Şampiyonluk Yaşamak İçin Geldim"

51 dakika önce

Yılport Samsunspor'un Almanya'nın Darmstadt 98 takımından transfer ettiği Aytaç Sulu, takıma şampiyonluk yaşamak için geldiğini söyledi.

Aytaç Sulu:
Yılport Samsunspor'un Almanya'nın Darmstadt 98 takımından transfer ettiği Aytaç Sulu, takıma şampiyonluk yaşamak için geldiğini söyledi.

Yeni transfer Aytaç Sulu, takıma katıldığı için heyecanlı ve mutlu olduğunu belirtti. Sulu, "Şu anda büyük bir heyecan yaşıyorum. Burada olduğum için mutluyum. Büyük bir projeye geldim. Hep beraber bu projeyi gerçekleştireceğiz. İnşallah Yılport Samsunspor'a şampiyonluk getireceğiz" dedi.

Eski takımı Darmstadt 98'in kendisi için hazırladığı veda klibini de izlediğini belirten Aytaç Sulu, "Her tarafı memnun edemem. Bir taraf üzülecek, bir taraf sevinecek. Futbol da böyle bir şey. Ben daha güzel bir yol ve daha güzel bir proje seçtim. Darmstadt'tan da onun için ayrıldım. Darmstadt'ta da bu projeyi birkaç yıl önce yapmıştık. Bunu bir daha denemek istedim. Bunu burada denemek istiyorum ve inşallah başaracağız" diye konuştu.

Annesinin de Samsun'da büyüdüğünü ifade eden Aytaç Sulu, "Annem Ordu'nun Ünye ilçesi nüfusuna kayıtlı ama Samsun'da büyümüş. Babam da İstanbullu. Samsun'da çok sayıda arkadaşlarım ve akrabalarım var. Samsun, annemin memleketi. İnşallah Samsun bana hayırlı gelir ve annemin yüzünü güldürürüm" şeklinde konuştu.

Taraftara da mesaj veren Aytaç Sulu şunları söyledi:

"Sosyal medyadan taraftarlar bana ulaşıyor. Çok sayıda mesaj alıyorum ama hepsine cevap veremiyorum. Böyle büyük bir camianın büyük taraftarı olur. Arkadaşlarımdan Samsunspor taraftarının müthiş olduğunu duydum. Taraftarımız bizi tribünlerde desteklesin. Onlar tribünde işlerini yapacak, bizde sahada işimizi yerine getirerek projeyi gerçekleştireceğiz." - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:23 Kaynak: İHA

Samsun, Samsunspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaraylı Belhanda, Suudi Arabistan Takımı Al Ittihad'a Transfer Oluyor Trabzonspor, Celta Vigo'ya Sattığı Okay Yokuşlu ile Davalık Oldu

Galatasaraylı Ozan, İtalyan Basınında Manşetleri Süslüyor NBA'de Cavaliers, Cedi'nin 20 Sayısıyla Galibiyeti Hatırladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 11:14:05. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aytaç Sulu: "Şampiyonluk Yaşamak İçin Geldim"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]