Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman da korona virüsten hayatını kaybetti - Son Dakika

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Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman da korona virüsten hayatını kaybetti
6 saat önce
Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 05:25 Kaynak: İHA
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