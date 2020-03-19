AYTAÇ YALMAN'IN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ HASTANEDEN AÇIKLAMA - Son Dakika
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AYTAÇ YALMAN'IN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ HASTANEDEN AÇIKLAMA

6 saat önce

ESKİ Kara Kuvvetleri Komutanlarından Aytaç Yalman'ın ölümüyle ilgili yapılan açıklamada koronavirüs değerlendirmesinde bulunuldu.

AYTAÇ YALMAN'IN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ HASTANEDEN AÇIKLAMA, System.String[]

ESKİ Kara Kuvvetleri Komutanlarından Aytaç Yalman'ın ölümüyle ilgili yapılan açıklamada koronavirüs değerlendirmesinde bulunuldu.

Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgeneral Aytaç Yalman 79 yaşında hayatını kaybetti. Yalman'ın ölümüyle ilgili hayatını kaybettiği Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Yalman'da  11 Mart'ta nefes darlığı şikayeti başladığı kaydedildi.

Yazılı açıklamada süreç şu şekilde açıklandı:

-12 Mart ta şikayetleri nedeniyle Fenerbahçe Orduevi Doktoru eve çağırılmış. Orduevi Doktorundan alınan bilgiye göre  :

Fizik muayene bulguları (12.03.2020) : Dispneik,hafif taşipneik, Ateş 38.5, NDS: 96, Sat: Oda havasında %92,Dinlemekle akciğerde bilateral raller mevcut. Bu bulgular ile orduevi hekimi hastaneye gitmesi gerektiğini bildirmiş ancak hasta  kabul etmemiş, kendisine evde serum tedavisi uygulanmasını istemiş

-13.03.2020 tarihinde şikayetlerinin artışı nedeni ile aynı doktor tekrar eve çağırılmış ve bu sefer hasta ikna edilerek hastaneye götürülmüş. Bilgisayarlı tomografisi çekilen hastaya "interstisyel Pnomoni" tanısı konulmuş ve yatış önerilmiş, hastayatışı kabul etmemiş,  eve gitmiş ancak kötüleşince hastaneye tekrar gidilmiş ve saat 17: 00 de özel bir sağlık kuruluşuna  yatırılmış"

-14.03.2020 ve  15.03.2020 tarihlerinde  hastanede yatmaya devam ederken hastanın genel durumu bozulmuş, hipoksisi derinleşmiş.

15.03.2020  tarihinde sabah saatlerinde hastanın filmleri konsültasyon amacıyla Sultan Abdülhamid EAH Göğüs Hastalıkları kliniğince değerlendirilmiştir.

- Yapılan değerlendirme sonucunda takip edilen doktoruyla da görüşülerek hastanın hastanemize nakli sağlanmıştır. 15.03.2020  saat 13.00 de Sultan Abdülhamid 2.Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil servisine getirildiğinde muayene bulguları: Bilinç açık,uykuya meyilli, genel durum kötü, dispneik, taşipneik, yardımcı solunum kasları solunuma katılıyor, TA: 130/60, sat %45 NDS: 117.

Hasta bu halde derhal entübe edilerek ventilatöre bağlanmıştır. Hastanın viral pnomoni tablosuna istinaden gerekli tedavisi planlanmış ve tetkikleri istenmiştir. Ancak hastada saat 19.10'da arrest gelişmiş, derhal hızlı ve etkin CPR başlanmış.15 ampül atropin,10 ampul bikarbonat yapılmış  ancak 40 dakika sonunda ritmi dönmeyince 19.50'de exitus olarak kabul edilmiştir.

-Hastanın kliniğinin ve tetkiklerinin bakanlık COVID 19 rehberinde tarif edilen olası vaka tanımına benzemesinden dolayı filyasyon yapılmasına karar verilmiş, yapılan filyasyon sonucunda eşinde semptomlar  görülmesi üzerine 15.03.2020  tarihinde aynı hastaneye yatışı yapılmıştır. Hastaya daha önce takip edildiği sağlık kuruluşu ve orduevinde tedavi uygulayan sağlık profesyonelleri, ev temaslıları, işyeri temaslılarına filyasyon yapılmış numuneleri alınmış gerekli izolasyon tedbirleri uygulanmıştır.

- Eşinin test sonucunun COVID pozitif gelmesi üzerine merhum Aytaç Yalman'ın klinik tablosunun da uyumlu olduğu dikkate alındığında COVID 19'a bağlı vefat ettiği kanaati oluşmuştur.

Görüntü Dökümü:

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-Arşiv


Sultan Abdülhamid, Aytaç Yalman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:01 Kaynak: DHA

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