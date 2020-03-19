Aytaç Yalman'ın vefatı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aytaç Yalman'ın vefatı - Son Dakika

Aytaç Yalman'ın vefatı

7 saat önce

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, 15 Mart'ta hayatını kaybeden eski Kara Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın vefatına ilişkin, "Kovid-19'a bağlı vefat ettiği kanaati oluşmuştur" açıklamasını yaptı.

Aytaç Yalman'ın vefatı, System.String[]

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, 15 Mart'ta hayatını kaybeden eski Kara Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın vefatına ilişkin, "Kovid-19'a bağlı vefat ettiği kanaati oluşmuştur" açıklamasını yaptı.

Hastane başhekimliğinden yapılan yazılı açıklamada, Yalman'ın, hastaneye yatışının yapıldığı ve aynı gün vefat ettiği 15 Mart ve öncesine ilişkin bilgi verildi.


Açıklamada, "Öyküsünde hipertansiyonu dışında ek hastalığı olmayan hastanın, 11 Mart'ta nefes darlığı şikayeti başlamış. 12 Mart'ta şikayetleri nedeniyle Fenerbahçe Orduevi doktoru eve çağrılmış" denildi.

Bulguları nedeniyle hastaneye gitmesi gerektiği bildirilen Yalman'ın bunu kabul etmediği, evde serum tedavisi uygulanmasını istediği ifade edilen açıklamada, aynı doktorun 13 Mart'ta hastanın şikayetlerinin artması üzerine tekrar eve çağrıldığı anlatıldı.

Açıklamada, ikna edilerek özel bir hastaneye götürülen Yalman'a, bilgisayarlı tomografisinde "interstisyel pnomoni" tanısı konulduğu, yatış önerildiği fakat bunu kabul etmeyen hastanın kötüleşince saat 17.00'de yine aynı sağlık kuruluşuna yatırıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:


"14 Mart ve 15 Mart tarihlerinde aynı özel hastanede yatmaya devam ederken hastanın genel durumu bozulmuş, hipoksisi derinleşmiş. 15 Mart tarihinde sabah saatlerinde hastanın filmleri konsültasyon amacıyla Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları kliniğince değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda takip eden doktoruyla da görüşülerek hastanın hastanemize nakli sağlanmıştır. 15 Mart saat 13.00'te hastanemizin acil servisine getirildiğinde hasta derhal entübe edilerek ventilatöre bağlanmıştır. Hastaya gerekli tedavi planlanmış ve tetkikleri istenmiştir. Ancak hastada saat 19.10'da arrest gelişmiş, derhal hızlı ve etkin CPR başlanmış. 15 ampül atropin, 10 ampul bikarbonat yapılmış ancak 40 dakika sonunda ritmi dönmeyince 19.50'de exitus olarak kabul edilmiştir. Hastanın kliniğinin ve tetkiklerinin Bakanlık Kovid-19 rehberinde tarif edilen olası vaka tanımına benzemesinden dolayı filyasyon yapılmasına karar verilmiş, yapılan filyasyon sonucunda eşinde semptomlar görülmesi üzerine 15 Mart tarihinde Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesine yatışı yapılmıştır. Hastaya daha önce takip edildiği sağlık kuruluşu ve Orduevinde tedavi uygulayan sağlık profesyonelleri, ev temaslıları, iş yeri temaslılarına filyasyon yapılmış numuneleri alınmış gerekli izolasyon tedbirleri uygulanmıştır. Eşinin test sonucunun kovid pozitif gelmesi üzerine merhum Aytaç Yalman'ın klinik tablosunun da uyumlu olduğu dikkate alındığında Kovid-19'a bağlı vefat ettiği kanaati oluşmuştur."

Sultan Abdülhamid, Aytaç Yalman, Han, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:48 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rusya'dan koronavirüs aşısı için sevindiren haber! Bilim insanları virüsün gen haritasını çıkardı
Son dakika: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı Kan grubu A olanlarda koronavirüs görülme olasılığı daha yüksek Ülkelerin yaptığı koronavirüs test sayısı açıklandı
Koronavirüs nedeniyle 149 bin 382 iş yeri faaliyetlerine ara verdi Koronavirüs nedeniyle 149 bin 382 iş yeri faaliyetlerine ara verdi         
15:07
Son dakika: Cuma günü ve kandil gecesi camiler kapalı tutulacak Son dakika: Cuma günü ve kandil gecesi camiler kapalı tutulacak         
15:05
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı         
14:47
Futbolcular şikayet etti, FIFPro Türkiye liglerinin ertelenmesi talep etti Futbolcular şikayet etti, FIFPro Türkiye liglerinin ertelenmesi talep etti         
14:16
Son Dakika: Sağlık Bakanı, Meclis'te koronavirüsle ilgili konuştu: Bulaştırıcılık süresi bilinmemektedir Son Dakika: Sağlık Bakanı, Meclis'te koronavirüsle ilgili konuştu: Bulaştırıcılık süresi bilinmemektedir         
14:14
Altay'dan Yalçın Koşukavak açıklaması: Fenerbahçe, hocamızı futbol aklı olarak düşündü Altay'dan Yalçın Koşukavak açıklaması: Fenerbahçe, hocamızı futbol aklı olarak düşündü         
13:24
İstanbul'da toplu ulaşım kullananların sayısı yüzde 60 oranında azaldı İstanbul'da toplu ulaşım kullananların sayısı yüzde 60 oranında azaldı         
13:17
İstanbul'da koronavirüs salgınına karşı online nikah dönemi başladı İstanbul'da koronavirüs salgınına karşı online nikah dönemi başladı         
12:21
Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Futbol, Basketbol ve Voleybol Federasyonlarıyla maçların sürecini değerlendireceğiz Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Futbol, Basketbol ve Voleybol Federasyonlarıyla maçların sürecini değerlendireceğiz         
12:00
Beş büyük ligin, koronavirüs nedeniyle maddi kaybı 4 milyar euroya ulaştı Beş büyük ligin, koronavirüs nedeniyle maddi kaybı 4 milyar euroya ulaştı         
11:40
Keşanlı taksiciler, hastane ya da eczaneye giden yaşlılardan 10 lira ücret alacak Keşanlı taksiciler, hastane ya da eczaneye giden yaşlılardan 10 lira ücret alacak         
11:34
Brezilya'da virüse karşı alınan tedbirleri Brezilya'da virüse karşı alınan tedbirleri "histeri ve kuruntu" olarak nitelendiren devlet başkanını milyonlarca kişi protesto etti         
11:32
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu         
10:59
TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Spor müsabakaları üç hafta tehir edilmeli TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Spor müsabakaları üç hafta tehir edilmeli         
09:47
İran Sağlık Bakan Yardımcısı kritik süreye işaret etti: Koronavirüsü 15 gün daha kontrol edemezsek ağır kayıplar veririz İran Sağlık Bakan Yardımcısı kritik süreye işaret etti: Koronavirüsü 15 gün daha kontrol edemezsek ağır kayıplar veririz         
01:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 22:48:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aytaç Yalman'ın vefatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]