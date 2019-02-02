Aytekin Şenlikoğlu İlk Projesini Açıkladı

AK Parti Giresun Belediye Başkan Aday Adayı Aytekin Şenlikoğlu, düzenlediği proje tanıtım toplantısı ile ilk projesini açıkladı.

AK Parti Giresun Belediye Başkan Aday Adayı Aytekin Şenlikoğlu, düzenlediği proje tanıtım toplantısı ile ilk projesini açıkladı.



Giresun'da bir düğün salonunda gerçekleşen toplantıya Milletvekilleri Cemal Öztürk, Kadir Aydın, Sabri Öztürk ile beraber AK Parti İl Yönetimi ve çok sayıda partili katıldı.



Proje tanıtımı öncesi konuşan Şenlikoğlu, Giresun'un ciddi anlamda sıkıntılar yaşadığını belirtti.



Sorunları çözmek için ekibiyle birlikte yola çıktıklarını kaydeden Şenlikoğlu, "Giresun şehri Giresun Belediyesinin zafiyeti dolaysıyla ciddi sıkıntılar yaşıyor. Şehir trafik sorunlarıyla, alt yapı sorunlarıyla, otopark sorunlarıyla cebelleşen bir şehir haline geldi. Giresun birçok problemi içerisinde barındıran çözülmesi gereken problemlere ne yazık ki hiçbir şekilde çözüm üretemeyen bir belediye anlayışı ile karşı karşıya. Bu sorunları çözmek için arkadaşlarımızla birlikte, ekibimizle birlikte inşallah Giresun'a çözüm üretmek için geleceğiz. Daha yeşil daha mavi bir Giresun için geleceğiz" dedi.



Artık Giresunlunun hafta sonunu şehrinde geçireceğini ifade eden Aytekin Şenlikoğlu, "Sokağa çıktığımızda bizim vatandaşa dediğimiz şu, 'Kardeşlerim hafta sonları hemen yanı başımız da ki Ordu ve Trabzon'a sizi göndermeyeceğiz bizler Giresun'umuza güzel hizmetler yapıp insanlarımızın hayatının bütün bir bölümünü bu şehirde geçirecek hizmetler yapacağız. Şehrimiz ne yazık ki yarışta çok geri kaldı. Belediyecilik anlamında bu şehre verilen sözler tutulmadı. Bizler inşallah yarışta kaybetmiş olduğumuz bu zamanı geri almak için geliyoruz" şeklinde konuştu.



Konuşmasını, 'Bir şeyler yapmamız lazım değerli kardeşlerim" diyerek sürdüren Şenlikoğlu, "İşte bunun için dedik ki, '2028 misyonu.' Şehrimizin acilen alması gereken hizmetler var. Sayın Cumhurbaşkanımızın Giresun'umuza vaat etti ilk projemizi açıklayacağız bugün" dedi.



"Giresun'da 40 bin metrekare yeşil alandan oluşan Millet Bahçesi ile ilk projemizi açıklıyoruz" diyen Şenlikoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bin 500 araçlık kapalı otopark, Bin 500 kişilik kültür ve kongre merkezi, girişimcilik merkezi, sporcu yetiştirme merkezi ve birçok önemli hizmeti içinde barındıran Giresun Millet Bahçesi. Kent merkezi tarihinin en büyük yeşil alanını yapmaya geliyoruz. Bu şehrin kaderini değiştirmeye geliyoruz. İmar alanlarını ranta değil halka açmaya geliyoruz." - GİRESUN

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