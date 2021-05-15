Aytemiz Alanyaspor: 0-1

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Kamil Çetin

Süper Lig'in kapanış haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Geçtiğimiz hafta ligden düşmesi kesinleşen başkent ekibi, Süper Lig'de çıktığı son maçta Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. 12'nci dakikada Bareiro'nun topuk pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Efecan'ın vuruşu üstten auta gitti.20'nci dakikada Erdi'nin pasında sol kanatta topla buluşan Badji son çizgiden rakibini geçerek şutunu çekti, top savunmadan kornere çıktı.24'üncü dakikada Umut'un sağ kanattan ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Davidson düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-136'ncı dakikada Juanfran'ın kısa düşen pasında topla buluşan Badji kaleci ile karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti. Kaleci Serkan topu çıkardı.Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı. 55'inci dakikada Davidson'un topuk pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Bareiro şutunu çekti, kaleci Mert gole izin vermedi. Seken topu önünce bulan Efecan'ın vuruşunda Mert yeniden topu çeldi. 66'ncı dakikada Efkan'ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Berkan şutunu çekti, kaleci Mert son anda parmaklarıyla topu çeldi.84'üncü dakikada Orkan'ın sol kanattan pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Badji şutunu çekti, kaleci Serkan topu tek hamlede kontrol etti.

Karşılaşmadan Alanyaspor 1-0 galip ayrıldı. Alanyaspor'a sahasında 1-0 yenilerek küme düşen Ankaragücü, gelecek sezon TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek.

- Yaldız