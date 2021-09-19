Stat: Türk Telekom

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Esat Sancaktar, Mustafa Savranlar

Galatasaray: Muslera, Yedlin (Dk. 73 Ömer Bayram), Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı (Dk. 46 Emre Kılınç), Morutan (Dk. 46 Feghouli), Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 77 Babel), Halil Dervişoğlu (Dk. 46 Mustafa Muhammed)

Aytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Borja, Fatih Aksoy, Umut Güneş, Efecan Karaca (Dk. 90+3 Eduardo), Emre Akbaba (Dk. 85 Efkan Bekiroğlu), Davidson (Dk. 71 Candeias), Diedhiou (Dk. 71 Babacar)

Gol: Dk. 87 Candeias (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 41 Emre Akbaba, Dk. 47 Diedhiou, Dk. 55 Fatih Aksoy, Dk. 83 Serkan Kırıntılı, Dk. 89 Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor)

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

49. dakikada Davidson'un ceza sahası önünden çıkardığı şutta top az farkla yandan auta gitti.

56. dakikada Cicaldau'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Serkan Kırıntılı uzanarak sağına gelen meşin yuvarlağın ağlara gitmesine engel oldu.

63. dakikada Juanfran'ın sağdan ortasında Milunovic'in altıpas önünde kafayla vurduğu top az farkla üstten auta gitti.

65. dakikada Mustafa Muhammed'in soldan yerden ortaladığı topla ceza sahası içi hafif sol çaprazda buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda, savunmanın müdahale ettiği meşin yuvarlak kornere çıktı.

72. dakikada Juanfran'ın sağdan ortasında altıpas önünde yükselen Emre Akbaba'nın kafayla vurduğu topu kaleci Muslera son anda kornere çeldi.

87. dakikada konuk takım öne geçti. Sol kanattan atağa katılan Borja'nın ortaladığı topla ceza sahası içi sağ çaprazda buluşan Candeias, bekletmeden vuruşunu yaptı. Kaleci Muslera'dan dönen topu takip eden Candeias, altıpasta yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 0-1.

Karşılaşmayı turuncu-yeşilli takım 1-0 kazandı.