Aytemiz Alanyaspor: 1-1 - Son Dakika

Aytemiz Alanyaspor: 1-1

STAT: Çaykur DidiHAKEMLER: Fırat Aydınus (xxx), Aleks Taşçıoğlu (xxx), Candaş Elbil (xxx)ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (xx) - Meriah (xx), Selim (x), Moroziuk (xx), Melnjak (xx), Abdullah (xx) (Dk.75 Skoda x), Baiano (xx), Doğan (xx) (Dk.59 Yasin x), Boldrin (xxx), Michalak (xx) (Dk.

Aytemiz Alanyaspor: 1-1, System.String[]

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Fırat Aydınus (xxx), Aleks Taşçıoğlu (xxx), Candaş Elbil (xxx)

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (xx) - Meriah (xx), Selim (x), Moroziuk (xx), Melnjak (xx), Abdullah (xx) (Dk.75 Skoda x), Baiano (xx), Doğan (xx) (Dk.59 Yasin x), Boldrin (xxx), Michalak (xx) (Dk.59 Samudio xx), Remy (xxx) (Dk.87 Tunay x)AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona (xx) - Caulker (xx), Fatih (xx), Juanfran (xx), Moubangje (xx), Ceyhun (xx) (Dk.63 Salih xx), Siopis (xx) (Dk.85 Tzavellas x), Tayfur (xx), Efkan (xx) (Dk.63 Bakasetas xx), Mustafa (xxx) (Dk.76 Davidson x), Babacar (xx) (Dk.63 Bareiro xx)GOLLER: Dk.80 Remy (Çaykur Rizespor) - Dk.69 Mustafa (Aytemiz Alanyaspor)SARI KARTLAR: Baiano, Yasin (Çaykur Rizespor) - Juanfran(Aytemiz Alanyaspor)

Süper Lig'in 3'üncü haftasında Çaykur Rizespor sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.10'uncu dakikada Boldrin'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkte topla buluşan Selim'in kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.45'inci dakikada Efkan'ın kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içerisinde topla buluşan Ceyhun'un kafa vuruşunda kaleci Gökhan topu kornere çeldi.49'uncu dakikada Juanfran'ın kullandığı serbest vuruşta arka direkte kafa vuruşu yapan Mustafa'nın şutunda top az farkla kale direğinin yanında dışarıya çıktı.51'inci dakikada sağ kanattan Juanfran'ın ortasında topu göğsü ile yumuşatan Tayfur'un penaltı noktası üzerinden çektiği şutta top az farkla üstten dışarıya çıktı.54'üncü dakikada topla birlikte sağ kanattan hızla rakip sahaya yönelen Boldrin'in ceza saha içerisinden çektiği sert şutta top kale direğine çarparak oyun alanını terk etti.57'nci dakikada Ceyhun'un kafa pasa ile ceza yayı üzerinde topla buluşan Babacar'ın şutunda top az farkla auta çıktı.58'inci dakikada rakip futbolculardan topu kurtararak ceza sahası içerisine giren Michalak'ın sol çaprazdan çektiği şutta top üstten auta çıktı.69'uncu dakikada sağ kanattan Juanfran'ın ceza sahasına gönderdiği uzun taç atışında savunmadan seken top ile arka direkte buluşan Mustafa'nın şutunda top üst direğe çarparak ağlarla buluştu: 0-1.80'inci dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Boldrin'in yerden çıkardığı pas ile penaltı noktasında buluşan Remy'nin şutunda top filelerle buluştu: 1-1.90+2'nci dakikada Boldrin'in uzun pası ile ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kalan Tunay'ın aşırtma vuruşunda kaleci Marafona topu çelmeyi başararak gole izin vermedi.

Karşılaşmada başka gol olmayınca müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.


Aytemiz Alanyaspor: 1-1
Aytemiz Alanyaspor: 1-1
Aytemiz Alanyaspor: 1-1
Aytemiz Alanyaspor: 1-1
Aytemiz Alanyaspor: 1-1
Aytemiz Alanyaspor: 1-1
Aytemiz Alanyaspor: 1-1
Aytemiz Alanyaspor: 1-1
Aytemiz Alanyaspor: 1-1
Aytemiz Alanyaspor: 1-1
Aytemiz Alanyaspor: 1-1
Aytemiz Alanyaspor: 1-1
Aytemiz Alanyaspor: 1-1
Aytemiz Alanyaspor: 1-1
Aytemiz Alanyaspor: 1-1

Aytemiz Alanyaspor, Aleks Taşçıoğlu, Fırat Aydınus, Çaykur, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 15:39 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Aytemiz Alanyaspor: 1-1 - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Songül Karlı, frikik verdiği pozuyla gündeme bomba gibi düştü Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a karşı harekata başlıyor Leicester City Manchester City'yi, Vardy'nin 3 gol attığı maçta 5-2 yendi Seyircisiz oynayan G.Saray-F.Bahçe derbisinde sahaya meşale atıldı Cumhur İttifakı'nın oy oranı düştü mü? AK Partili Hamza Dağ, son yaptırdıkları anketi paylaştı Azerbaycan ordusu kritik öneme sahip Murovdağ zirvesini ele geçirdi Karı-koca, ilaç içerek yaşamlarını son vermek istedi Ermenistan askerleri, çatışma bölgesinde zırhlı araçlarını bırakarak kaçtı
G.Saraylı Luyindama, performansıyla eleştirilerin odağı oldu: Oyundan atılmalıydı G.Saraylı Luyindama, performansıyla eleştirilerin odağı oldu: Oyundan atılmalıydı         
22:15
Fatih Terim derbiden sonra, önce hakemi sonra da kendi oyuncularını eleştirdi Fatih Terim derbiden sonra, önce hakemi sonra da kendi oyuncularını eleştirdi         
22:07
G.Saray oyuncu değişikliği sonrası sahada 12 kişi oldu, derbide kural hatasının eşiğinden dönüldü G.Saray oyuncu değişikliği sonrası sahada 12 kişi oldu, derbide kural hatasının eşiğinden dönüldü         
21:24
Azerbaycan, Ermenistan'a ait mühimmat deposunun imha görüntülerini paylaştı Azerbaycan, Ermenistan'a ait mühimmat deposunun imha görüntülerini paylaştı         
20:23
Son Dakika: Türkiye'de 27 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 68 can kaybı, 1467 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 27 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 68 can kaybı, 1467 yeni vaka tespit edildi         
18:58
Putin, Ermenistan-Azerbaycan gerginliğine dahil oldu: Askeri adımlar durmalı Putin, Ermenistan-Azerbaycan gerginliğine dahil oldu: Askeri adımlar durmalı         
18:37
Süper Kupa şampiyonu Bayern Münih, Hoffenheim'a deplasmanda 4-1 mağlup oldu Süper Kupa şampiyonu Bayern Münih, Hoffenheim'a deplasmanda 4-1 mağlup oldu         
18:37
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'a gözdağı verdi: Durdurulacaktır Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'a gözdağı verdi: Durdurulacaktır         
18:00
Sivilleri hedef alan Ermenistan'dan uluslararası topluma Türkiye çağrısı: Ankara'yı engelleyin Sivilleri hedef alan Ermenistan'dan uluslararası topluma Türkiye çağrısı: Ankara'yı engelleyin         
17:32
Evlenmek istediği 16 yaşındaki kızın annesini öldüren şahıs, saklandığı evde kıskıvrak yakalandı Evlenmek istediği 16 yaşındaki kızın annesini öldüren şahıs, saklandığı evde kıskıvrak yakalandı         
16:39
Bayrampaşa'da 13 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı Bayrampaşa'da 13 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı         
16:15
Azerbaycanlı spiker, 6 köyün Ermeni işgalinden kurtarıldığı müjdesini gözyaşları içinde verdi Azerbaycanlı spiker, 6 köyün Ermeni işgalinden kurtarıldığı müjdesini gözyaşları içinde verdi         
15:35
Son Dakika! Azerbaycan paylaştı: Ermeni hedefleri Türk yapımı SİHA'larla vuruldu Son Dakika! Azerbaycan paylaştı: Ermeni hedefleri Türk yapımı SİHA'larla vuruldu         
14:36
Van Gölü'nde yeni bir canlı türü görüntülendi Van Gölü'nde yeni bir canlı türü görüntülendi         
13:54
Manisa FK'ya 6-1 yenilen Kocaelispor'da taraftarlar tesisi bastı Manisa FK'ya 6-1 yenilen Kocaelispor'da taraftarlar tesisi bastı         
13:39
Marmaris'te otelde tanıştığı İngiliz kadına cinsel saldırıda bulunan şahıs tutuklandı Marmaris'te otelde tanıştığı İngiliz kadına cinsel saldırıda bulunan şahıs tutuklandı         
12:03
Doktor adayı genç kadın, evinde ailesi tarafından ölü bulundu Doktor adayı genç kadın, evinde ailesi tarafından ölü bulundu         
22:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2020 22:21:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Aytemiz Alanyaspor: 1-1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei