Aytemiz Alanyaspor: 1-2 - Son Dakika

Aytemiz Alanyaspor: 1-2

19.10.2020 22:05
Aytemiz Alanyaspor: 1-2, System.String[]

STAT: Türk TelekomHAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, Mustafa Emre Eyisoy, Mustafa SavranlarGALATASARAY: Fatih - Linnes, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan (Dk. 82 Diagne), Etebo, Emre Akbaba (Dk. 46 Ömer Bayram), Emre Kılınç (Dk. 83 Donk), Babel (Dk. 90+1 Arda), Falcao (Dk.

STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, Mustafa Emre Eyisoy, Mustafa Savranlar

GALATASARAY: Fatih - Linnes, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan (Dk. 82 Diagne), Etebo, Emre Akbaba (Dk. 46 Ömer Bayram), Emre Kılınç (Dk. 83 Donk), Babel (Dk. 90+1 Arda), Falcao (Dk. 46 Belhanda)AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona - Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Salih (Dk. 69 Efkan), Siopis (Dk. 90+1 Berkan), Bareiro (Dk. 79 Tayfur), Bakasetas, Davidson, Babacar (Dk. 69 Mustafa Pektemek) GOLLER: Dk. 34 (P) Falcao (Galatasaray) - Dk. 43 Babacar, Dk. 90+5 Davidson (Aytemiz Alanyaspor)KIRMIZI KART: Dk. 45+2 Etebo (Galatasaray)SARI KARTLAR: Etebo, Marcao, Belhanda, Fatih (Galatasaray) - Babacar, Salih, Siopis (Aytemiz Alanyaspor)

Süper Lig'in 5'inci haftasında, ilk yarı sonunda 10 kişi kalan Galatasaray, evinde Aytemiz Alanyaspor'a son dakikada yediği golle 2-1 mağlup oldu.

4'üncü dakikada Juanfran'ın pasında Bakasetas'ın ceza sahasının hemen gerisinden vuruşunda kaleci Fatih topu çıkarmayı başardı.15'inci dakikada Babel'in ara pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Emre Kılınç, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kılınç'ın şutunu kaleci direk dibinden önleyerek kornere gönderdi.33'üncü dakikada Moubandje'nin ceza alanı içinde topa elle yaptığı müdahale sonrasında karşılaşmanın hakemi beyaz noktayı gösterdi.34'üncü dakikada penaltı vuruşunu kullanan Falcao, takımını öne geçirdi: 1-0.43'üncü dakikada Alanyaspor beraberliği yakaladı. Ceza yayının hemen gerisinden, yaklaşık 25 metreden serbest vuruş kazananan Alanyaspor'da topun başına geçen Babacar, düzgün bir vuruşla kalecinin sağından topu ağlarla buluşturdu: 1-1.45+2'nci dakikada ceza yayı gerisinde Salih'e arkadan yaptığı müdahale sonrası Etebo ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyundan atıldı.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.55'inci dakikada Moubandje pasında ceza sahası içi sol çapraz topla buluşan Bakasetas'ın sert şutunda kaleci topu kornere çeldi.59'uncu dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda defanstan seken top Babacar'a geldi. Senegalli futbolcunun ceza sahası çizgisi üzerinden gelişine sert vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.70'inci dakikada sağ taraftan Linnes'in ortasına arka direkte Ömer kafa vuruşunu yaptı. Ömer'in vuruşu sonrası altıpasta Babel de kafa vuruşu yaptı ancak kaleci topu uzaklaştırdı. Ceza sahası içi sağ çaprazda dönen topa hareketlenen Belhanda'nın şutu ağlarla buluştu. 74'üncü dakikada karşılaşmanın hakemi, VAR uyarısı sonrası Babel'in hava topu sırasında elle oynadığı gerekçesiyle golü iptal etti.87'nci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Davidson'un topu sürdükten sonra ceza yayı içinden şutunda top yan direğin dibinden auta çıktı.89'uncu dakikada ceza sahası dışında defanstan seken topa hareketlenen Moubandje, pasını Bakasetas'a çıkardı. Bakasetas'ın ceza yayının hemen gerisinden sert şutu direğe çarparak oyun alanına döndü.90+5'inci dakikada kullanılan korner sonrası defanstan seken top ceza sahası dışında Berkan'ın önünde kaldı. Berkan'ın sert şutunda penaltı noktası üzerinde Davidson'un dokunuşuyla top ağlarla buluştu: 1-2

Karşılaşma Aytemiz Alanyaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.


Aytemiz Alanyaspor, Emre Kılınç, Fatih, Babel, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Aytemiz Alanyaspor: 1-2 - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Galatasaray, evinde son dakika golüyle Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu Alanyasporlu futbolcuların penaltı beklediği pozisyonda hakemin verdiği karar sosyal medyada tepki gördü İş makinesinin altında kalan yaşlı adam feci şekilde can verdi Heyelan sonrası inşaat temelinden kafatası ve kemikler çıktı HDP'li vekil Remziye Tosun, evlat nöbetindeki ailelere hakaret etti: Satılmış köpekler, kemiğiniz az mı geldi Suudi Arabistan'da Türk mallarına boykota ülkenin en büyük süpermarket zinciri de katıldı SİHA'lara direnemeyen Ermenistan'dan PKK taktiği! Hedef şaşırtmak için mevzilere cansız manken yerleştirdiler İmamoğlu'nun 2020 diye paylaştığı fotoğraf 2014 yılına ait çıktı
İYİ Partili Ümit Özdağ: İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu FETÖ'cü, Meral Akşener'in haberi vardı İYİ Partili Ümit Özdağ: İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu FETÖ'cü, Meral Akşener'in haberi vardı         
21:59
İflas kararı verilen İflas kararı verilen "İstanbul Bilişim raporu", milyonlarca liranın ailenin hesabına gönderildiğini ortaya çıkardı         
21:39
Meteoroloji, yarın için 57 ile sağanak yağış uyarısında bulundu Meteoroloji, yarın için 57 ile sağanak yağış uyarısında bulundu         
20:47
ABD, Karabağ savaşına dahil oldu! Pompeo, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını ABD'ye davet etti ABD, Karabağ savaşına dahil oldu! Pompeo, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını ABD'ye davet etti         
19:59
"Türk burgeri değil Yunan burgeri satacağız" diyen Suudi şirket, Türkiye'de sektör lideri çıktı         
19:25
Son Dakika: Türkiye'de 19 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 75 can kaybı, 1958 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 19 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 75 can kaybı, 1958 yeni vaka tespit edildi         
19:15
Prof. Ceyhan'dan şehirler arası seyahat uyarısı: Devletin araya girmesi lazım Prof. Ceyhan'dan şehirler arası seyahat uyarısı: Devletin araya girmesi lazım         
18:27
Sıla ve Hazer Amani çiftinin sık sık ayrılıp barıştığı öne sürüldü Sıla ve Hazer Amani çiftinin sık sık ayrılıp barıştığı öne sürüldü         
17:02
Koronavirüs sonrası nüfusu iki kat artan Muğla'da arazi fiyatları dörde katlandı Koronavirüs sonrası nüfusu iki kat artan Muğla'da arazi fiyatları dörde katlandı         
15:07
Yumurtanın ardından tavuk fiyatları da zamlandı Yumurtanın ardından tavuk fiyatları da zamlandı         
15:06
Türkiye'nin Azerbaycan ve Kırım hamleleri Rus basınını rahatsız etti: Moskova'nın nüfuz alanına görülmemiş bir atılım var Türkiye'nin Azerbaycan ve Kırım hamleleri Rus basınını rahatsız etti: Moskova'nın nüfuz alanına görülmemiş bir atılım var         
14:28
3,5 yıl sonra cezaevinden tahliye olan Selim Erdoğan, yaşadığı zor günleri anlattı: Allah bana ders verdi 3,5 yıl sonra cezaevinden tahliye olan Selim Erdoğan, yaşadığı zor günleri anlattı: Allah bana ders verdi         
14:19
Toplam 78 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı! İşte Dağlık Karabağ'daki son durumu en iyi anlatan harita Toplam 78 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı! İşte Dağlık Karabağ'daki son durumu en iyi anlatan harita         
13:53
Kendisini taciz eden İstiklal sapığından şikayetçi olan kadın: Takip etti, bacağımı elledi Kendisini taciz eden İstiklal sapığından şikayetçi olan kadın: Takip etti, bacağımı elledi         
12:22
Sevgilisinin ilişkiye girme isteğini reddeden adam tekme tokat dayak yedi Sevgilisinin ilişkiye girme isteğini reddeden adam tekme tokat dayak yedi         
11:47
Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi         
11:17
Kendisine seslenen valiyi tanımamıştı! Gündemdeki dönerci ilk kez konuştu Kendisine seslenen valiyi tanımamıştı! Gündemdeki dönerci ilk kez konuştu         
10:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2020 22:15:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Aytemiz Alanyaspor: 1-2 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei