Aytemiz Alanyaspor: 1-3 - Son Dakika

Aytemiz Alanyaspor: 1-3

08.03.2021 18:11
Aytemiz Alanyaspor: 1-3, System.String[]

STAT: Medical ParkHAKEMLER: Serkan Tokat, Kamil Çetin, Bilal GölenTRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan(Dk.75 Yusuf), Edgar Ie, Hugo, Marlon(Dk.80 Abdulkadir), Berat, Baker(Dk.69 Yunus), Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, AfobeAYTEMİZ ALANYASPOR: Serkan, Juanfran, Fatih, Tzavellas, Moubandje, Salih(Dk.

STAT: Medical Park

HAKEMLER: Serkan Tokat, Kamil Çetin, Bilal Gölen

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan(Dk.75 Yusuf), Edgar Ie, Hugo, Marlon(Dk.80 Abdulkadir), Berat, Baker(Dk.69 Yunus), Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, AfobeAYTEMİZ ALANYASPOR: Serkan, Juanfran, Fatih, Tzavellas, Moubandje, Salih(Dk.86 Bareiro), Ceyhun, Kadzior(Dk.62 Davidson), Berkan(Dk.90+4 Umut), Efecan(Dk.90+4 Siopis), Mustafa(Dk.86 Tayfur)GOLLER: Dk.80 Bakasetas(P) (Trabzonspor) - Dk.66 Mustafa, Dk.73 ve 90+8 Davidson (Aytemiz Alanyaspor)SARI KARTLAR: Bakasetas, Yusuf, Hugo (Trabzonspor) - Ceyhun, Berkan, Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Trabzonspor sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu. Abdullah Avcı yönetiminde ligde üçüncü yenilgisini alan bordo-mavililer bu sonuçla zirve yarışında da önemli kayıp yaşarken, konuk ekip ise ligde 4 maç sonra galibiyetle tanıştı.10'uncu dakikada savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı top ceza sahası yayının hemen sağındaki Salih'in önünde kaldı, onun aşırtma vuruşunda üst direğe çarpan meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.22'inci dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan kaleye gönderdi sert şutu kaleci Serkan son anda yumruklayarak uzaklaştırdı.29'uncu dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda Bakasetas'ın penaltı noktası üzerine ortasına iyi yükselen Afobe'nin kafa vuruşunda top yandan dışarıya çıktı.31'inci dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği sert şut üstten az farkla auta gitti.37'nci dakikada Afobe'nin kafayla ceza sahası yayına indirdiği topu Bakasetas gelişine kaleye gönderdi, Serkan son anda yumruklarıyla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.50'nci dakikada Edgar'ın ceza sahası sağ çaprazından kaleye gönderdiği aşırtma şutunda top az farkla üstten dışarıya çıktı.51'inci dakikada Ekuban'ın sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta Serkan yumruklayarak topu uzaklaştırdı.64'üncü dakikada Berat'ın ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği şut üstten auta gitti.66'ncı dakikada Efecan'ın sağ kanattan ortasında Ceyhun'un altıpasın içerisinden kafayla arka direğe indirdiği topu Mustafa uygun pozisyonda kafa vuruşu ile ağlarla buluşturdu: 0-1.73'üncü dakikada orta sahadan savunmanın çıkarken kaptırdığı topla orta sahadan ceza sahasına kadar inen Davidson'un sol çaprazdan kaleye gönderdiği yerden şut ağlara gitti: 0-2.77'nci dakikada Nwakaeme'nn ceza sahası içerisinde kaleye gönderdiği top savunmada Berkan'ın eline çarptı. VAR'dan gelen uyarıyla hakem Serkan Tokat pozisyonu izledikten sonra penaltı kararına hükmetti.80'inci dakikada penaltı atışını kullanan Bakasetas kaleci Serkan'ın sağından topu ağlarla buluşturdu: 1-2.90+8'inci dakikada ceza sahası içerisinde sol kanattan Moubandje'nin ortasında bir anda bomboş kalan Davidson'un sağ çaprazdan gelişine kaleye gönderdiği top ağlara gitti: 1-3.Karşılaşma 3-1 Aytemiz Alanyaspor'un üstünlüğü ile sonuçlandı.

HUGO CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Trabzonspor'da üç sarı kart ile ceza sınırında yer alan savunma oyuncusu Vitor Hugo, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının uzatma bölümünde gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Hugo, 30'uncu haftadaki Erzurumspor mücadelesinde cezası nedeniyle forma giyemeyecek.


- Trabzon

Aytemiz Alanyaspor, Kamil Çetin, Tokat, Hugo, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Aytemiz Alanyaspor: 1-3 - Son Dakika Spor


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