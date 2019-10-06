Aytemiz alanyaspor: 2-0

STAT: Vodafone Park

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Samet Çiçek

BEŞİKTAŞ: Karius – Dorukhan (Dk. 73 Douglas), Vida, Ruiz, Caner, Atiba, Oğuzhan, Lens (Dk. 85 Necip), Ljajic (Dk. 46 Diaby), N'Koudou, Burak

AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona – Baiano, Tzavellas, Welliton (Dk. 75 Musa Çağıran), N'sSkala, Ceyhun (Dk. 66 Djalma), Siopis, Efecan, Bakasetas, Bammou (Dk. 57 Fernandes), Cisse

GOLLER: Dk. 52 (P) Burak Yılmaz, Dk. 69 Diaby (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Burak Yılmaz, Jeremain Lens, Victor Ruiz (Beşiktaş) - Bakasetas, Ceyhun, Cisse, Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor)

Süper Lig'in 7'nci haftasında Beşiktaş, evinde lider Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 52'nci dakikada penaltıdan Burak Yılmaz ve 69'uncu dakikada Diaby kaydetti.

17'nci dakikada Oğuzhan'ın geri pasında araya giren Bammou'nun dokunuşunda kaleci Karius açıyı iyi kapattı.

35'inci dakikada Alanyaspor tehlikeli geldi. Bakasetas'ın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Cisse'nin şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

36'ncı dakikada Beşiktaş korner kazandı. Sol kanattan Caner'in yaptığı ortada ön direğe hareketlenen Atiba kafayı vurdu. Meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle geçildi.

49'uncu dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Ceza sahası içinde N'Koudou Welliton'un müdahalesiyle yerde kalınca hakem Arda Kardaşler beyaz noktayı gösterdi.

52'nci dakikada topun başına geçen Burak Yılmaz'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

58'inci dakikada Alanyaspor sağ kanattan korner kazandı. Efecan'ın ortasında Welliton kafaya içeri çevirdi. Altıpasın hemen önünde Fernandes'in vuruşuna Vida son anda ayak koydu.

69'uncu dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Diaby'nin pasıyla sağ kanatta topla buluşan Burak Yılmaz yerden sert kesti. Ceza sahası içinde Diaby'nin vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.

77'nci dakikada Diaby, kalesini terk eden Morafona'dan ceza sahası dışında topu kaptı. Topu önünde bulan N'Koudou'nun uzak mesafeden yaptığı vuruşta top auta gitti.

79'uncu dakikada Douglas'ın kaptırdığı topla sol kanattan ceza sahasına giren Cisse'nin sert şutunda kaleci Karius topu kornere tokatladı.

85'inci dakikada Atiba'nın pasıyla savunma arkasına N'Koudou sol kanattan ceza sahasına girdi. N'Koudou'nun vuruşunda kaleci Morafona topu ayaklarıyla kornere gönderdi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti.

GOLDEN SONRA TOPLU SEVİNÇ

Siyah-beyazlı ekibin 52'nci dakikada Burak Yılmaz'ın penaltı golüyle öne geçmesinin ardından tüm takım yedek kulübesine doğru koşmaya başladı. Futbolcular golün sevincini teknik direktör Abdullah Avcı, teknik heyet ve yedek futbolcularla yaşadılar.

DORUKHAN VE N'KOUDOU DEVAM EDEMEDİ

Siyah-beyazlı ekipte Alanyaspor karşısında sağ bek mevkiinde görev yapan Dorukhan Toköz oyuna devam edemedi. Mücadelenin 71'inci dakikasında rakibiyle girdiği pozisyon sonrasında dizi dönen Dorukhan Toköz, yerden kalkamazken, 73'üncü dakikada yerini Douglas bıraktı. Oyun alanını sedyeyle terk eden 23 yaşındaki oyuncu kontrollerinin yapılması hastaneye götürüldü.

Öte yandan siyah-beyazlı ekibin Fransız kanat oyuncusu N'Koudou da mücadeleye devam edemedi. Yaşadığı sakatlık sonrasında bir süre sekerek oyuna devam eden N'Koudou, 90+2'nci dakikada kendisini yere bıraktı. Fransız oyuncu sedye ile oyunu terk ederken, 3 değişiklik hakkını kullanan Beşiktaş, mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

LENS BU SEFER ALKIŞLANDI

Siyah-beyazlı ekipte, Alanyaspor mücadelesinin 85'inci dakikasında yerini Necip Uysal'a bırakan Jeremain Lens, oyun alanından çıkarken alkışlandı. Hafta ortasında UEFA Avrupa Ligi'nde Wolverhampton ile oynanan mücadelesinin 84'üncü dakikasında yerini Gökhan Gönül'e bırakan Hollandalı futbolcu oyundan çıkarken taraftarlarca ıslıklanmıştı.

6 MAÇ SONRA GELEN GALİBİYET

Siyah-beyazlı ekip, Alanyaspor galibiyetiyle birlikte 6 maç aranın ardından galibiyet elde etti. Son galibiyetini ligin 2'nci haftasında sahasında Göztepe'yi mağlup ederek alan Beşiktaş, bu galibiyetin ardından Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir ile berabere kaldı. Siyah-beyazlılar diğer 4 maçta ise Gazişehir Gaziantep, Trabzonspor, Slovan Bratislava ve Wolverhampton'a mağlup olmuştu.