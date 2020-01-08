Aytemiz Alanyaspor 2-1 Partizan Tiran - Son Dakika
Son Dakika Spor Aytemiz Alanyaspor 2-1 Partizan Tiran - Son Dakika Spor

Aytemiz Alanyaspor 2-1 Partizan Tiran

6 saat önce

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren Aytemiz Alanyaspor, Belek Turizm Bölgesi'ndeki kamp yaptığı otelin sahasında Arnavutluk ekibi ile karşılaştı.

Aytemiz Alanyaspor 2-1 Partizan Tiran, System.String[]

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren Aytemiz Alanyaspor, Belek Turizm Bölgesi'ndeki kamp yaptığı otelin sahasında Arnavutluk ekibi ile karşılaştı.


Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Efecan Karaca ve 72. dakikada Djalma Campos attı. Tiran'ın golünü ise 62. dakikada Michael Ngoo kaydetti.


Aytemiz Alanyaspor bu mücadelede sahaya, Eray Birniçan, Tzavellas, Welinton, Onur Bulut, Umut Güneş, Ceyhun Gülselam, Musa Çağıran, Veysel Karani Ünal, Efecan Karaca, Kaan Kanak ve Bammou ilk 11'iyle çıktı.


Karşılaşmayı Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu da izledi.


Spor Arena İddaa İçerik Uzmanı Cengiz İzmitli, bültendeki maçları değerlendirdi...


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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 09:01 
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