Aytemiz Alanyaspor: 3-3 - Son Dakika

Aytemiz Alanyaspor: 3-3

STAT: Gürsel AkselHAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu(xx), Erdinç Sezertam (xx), Serkan Çınar (xx)GÖZTEPE: Beto (x) - Gassama (x), Titi (xx), Alpaslan (xxx), Berkan (xx), Borges (x), Soner (x) (Dk. 75 Halil x), Mossorro (xx) (Dk. 68 Castro x), Tripic (x) (Dk. 69 Napoleoni xx), Serdar (xx), Wilczek (x) (Dk.

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STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu(xx), Erdinç Sezertam (xx), Serkan Çınar (xx)

GÖZTEPE: Beto (x) - Gassama (x), Titi (xx), Alpaslan (xxx), Berkan (xx), Borges (x), Soner (x) (Dk. 75 Halil x), Mossorro (xx) (Dk. 68 Castro x), Tripic (x) (Dk. 69 Napoleoni xx), Serdar (xx), Wilczek (x) (Dk. 59 Deniz x)

AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona (x) - Juanfran (xx), Caulker (xxx), Tzavellas (xx) (Dk. 71 Onur x), Kaan (xxx), Ceyhun (xx), Salih (xx) (Dk. 81 Musa), Bakasetas (xxx), Efecan (xxx), Fernandes (xx) (Dk. 46 Campos x), Cisse (xxx) (90+4 Mustafa)

GOLLER: Dk. 11 Serdar, Dk. 49 Alpaslan, Dk. 90 Napoleoni (Göztepe) - Dk. 4 Efecan, Dk. 45+3, Dk. 64 Cisse (Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Borges, Alpaslan, Titi (Göztepe) - Caulker, Juanfran (Alanyaspor)

Süper Lig'de üst üste Trabzonspor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor maçlarını kaybeden Göztepe, Aytemiz Alanyaspor karşısında son dakikada attığı golle mağlubiyetten kurtuldu: 3-3.

Gürsel Aksel Stadı'nda seyircisiz oynanan maçta perdeyi 4'te Efecan açtı, Göztepe 11'de Serdar'la dengeyi kurdu. Konuk takım ilk yarının uzatma dakikalarında Cisse'nin golüyle soyunma odasına galip girdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Göztepe 49'da Alpaslan ile tekrar beraberlik golünü attı. Cisse 64'te bir kez daha sahneye çıkarak Alanyaspor'u öne geçirdi. Maçta son sözü 90'da Napoleoni söyledi.

4'üncü dakikada Alanyaspor öne geçti. Kullanılan frikikte Bakasetas'ın şutu direkten döndü. Topu önünde bulan Efecan bomboş durumda fileleri havalandırdı: 0-1.

11'inci dakikada Göztepe skoru eşitledi. Mossoro'nun ara pasında sağ çaprazda Serdar topla buluştu. Kaleci ile karşı karşıya kalan Serdar düzgün bir vuruşla ağları sarstı: 1-1.

34'üncü dakikada Berkan ceza sahası dışından topa gelişine vurdu. Ancak meşin yuvarlak farklı bir şekilde üstten auta çıktı.

42'nci dakikada Göztepe gole yaklaştı. Tripic'in kullandığı serbest vuruşta Borges kafayı vurdu, top az farkla oyun alanını terk etti.

45+3'üncü dakikada Alanyaspor yeniden öne geçti. Hızlı gelişen atakta Efecan'ın pasını alan Cisse sağ çaprazdan vuruşunu yaptı, yerden köşeye giden top ağlarla buluştu: 1-2.

49'uncu dakikada Göztepe bir kez daha dengeyi sağladı. Berkan'ın ortasında Alpaslan kafayı vurdu: 2-2.

64'üncü dakikada Alanyaspor golleri üçledi. Savunmayı rahat geçen Efecan yerden pasını Cisse'ye aktardı. Golcü futbolcu müsait durumda topu kaleye gönderdi: 2-3.

72'nci dakikada kontratağa kalkan Alanyaspor'da Efecan'ın sert şutunda top üst direkten döndü.

90'ıncı dakikada Göztepe bir kez daha Alanyaspor'u yakaladı. Soldan yapılan ortada Castro topu kafayla çevirdi. Napoleoni'nin vuruşunda kaleci Marafona çaresiz kaldı: 3-3.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Göztepe sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 3-3 berabere kaldı.


- İzmir
Aytemiz Alanyaspor, Erdinç Sezertam, Yaşar Kemal, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 23:02 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Aytemiz Alanyaspor: 3-3 - Son Dakika Spor
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