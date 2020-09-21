Aytemiz Alanyaspor'a yeni sponsor

AYTEMİZ Alanyaspor Kulübü, Kırbıyık Holding ile 1 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı.

Aytemiz Alanyaspor ile Kırbıyık Holding arasında genel sponsorluk anlaşması imzalandı. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde 1 yıllık reklam sponsorluğu anlaşması yapıldı. Stadyumda, skorbordda, antrenman sahası ve formada kol detayı olarak yapılan anlaşmada imza törenine Başkan Hasan Çavuşoğlu, Kırbıyık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Kırbıyık ile kızı Busem Kırbıyık ve oğlu Metin Kırbıyık katıldı.

"HEP BERABER İYİ ŞEYLER YAPACAĞIZ"İmza töreninde konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Alanyaspor hepimizin ve herkesin destek çıkması lazım. Şahin ağabey de bunlardan bir tanesi. Kendisi sponsor olarak destek vermek istedi. Bu bizim için de önemli. Hep beraber daha iyi şeyler yapacağız. Bölgede yatırımları var ve daha büyük yatırımlar yapacağına inanıyorum. Şahsım ve kulübüm adına teşekkür ediyorum" dedi."ALANYASPOR'UMUZUN YANINDA OLABİLDİYSEK NE MUTLU BİZE"

Şahin Kırbıyık da Alanyaspor'a destek olmak için geldiklerini söylerken, "Alanya bizim bölgemiz. Futbol tamamen para oyunu. Para olmazsa maalesef futbol olmaz. Çok iyi performanslı futbolcular dahil para dediğimiz şey olmadıktan sonra hareket etmiyor. O yüzden biz de bunu düşünerek Alanyaspor'umuzun bir nebze yanında olabilirsek ne mutlu diyerek geldik. Başkanımın sözü doğrultusunda yapmamız gereken ne varsa oradayız" diye konuştu.