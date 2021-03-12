Aytemiz Alanyaspor, Akdeniz derbisine odaklandı

SPOR Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Aytemiz Alanyaspor evinde Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak. Alanyaspor, çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde de karşı karşıya geleceği rakibi önünde 3 puan alarak Akdeniz derbisinin ilk raundundan zaferle ayrılmak istiyor.

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Akdeniz derbisi heyecanı yaşanacak. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 17 Mart Çarşamba günü oynanacak maç öncesi ligde karşı karşıya gelecek Aytemiz Alanyaspor ve Fraport TAV Antalyaspor, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda puan arayacak. Sarper Barış Saka'nın yöneteceği maç, yarın saat 16.00'da başlayacak. Aytemiz Alanyaspor 46 puanla 5'inci sırada yer alırken, son maçlarında inişli çıkışlı bir grafik çiziyor. Geçen hafta deplasmanda Trabzonspor'u 3-1 mağlup eden ve bu haftayı moralli geçiren turuncu yeşilli takım, Antalyaspor maçı hazırlıklarını bugün yapacağı son idmanla tamamlayacak.