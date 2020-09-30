Aytemiz Alanyaspor, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

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