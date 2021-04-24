Aytemiz Alanyaspor, Başakşehir'den puan almak istiyor

Aytemiz Alanyaspor, yarın deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Deplasmanda bu sezon istediği sonuçları çok alamayan Alanyaspor, Başakşehir deplasmanından puan ya da puanlarla ayrılmak istiyor.

Süper Lig'in 37'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor deplasmanda yarın saat 16.00'da Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak maçın hakemliğini Özgür Yankaya yapacak. Perşembe günü evinde Gaziantep FK'yi 3-2'lik skorla mağlup eden Akdeniz temsilcisi, düşme hattındaki rakibinden de puan ya da puanlar almak istiyor. Son haftalara gelinirken, ilk beş hedefini korumak isteyen Alanyaspor, en son Trabzonspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti.