Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'ndan Rektör Özkan'a forma

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nu makamında ağırladı. Çavuşoğlu, Rektör Prof. Dr.Özkan'a üzerinde ismi yazan 07 numaralı forma takdim etti.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ı rektörlüğe atanmasından dolayı tebrik eden Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Rektör Özkan'a görevinde başarılar diledi.

Rektör Özkan, Hasan Çavuşoğlu'na ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ileterek, Alanyaspor'u yakından takip ettiğini ve lige güzel bir başlangıç yaptığını belirterek devamında da başarılı olması temennisinde bulundu.

Başkan Çavuşoğlu ziyaret sonunda Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan'a üzerinde ismi yazan 07 numaralı forma takdim etti. Çavuşoğlu Rektör Özkan'ın ziyaretinin ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Turhan'ı da makamında ziyaret ederek forma hediye etti. - ANTALYA