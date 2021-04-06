Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş'a karşı rövanşı da almak istiyor - Son Dakika

Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş'a karşı rövanşı da almak istiyor

06.04.2021 10:24
Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş'a karşı rövanşı da almak istiyor, System.String[]

AYTEMİZ Alanyaspor, Süper Lig'in 33'üncü haftasında deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak.

AYTEMİZ Alanyaspor, Süper Lig'in 33'üncü haftasında deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Ligin ilk yarısında Alanya'da oynanan maçı 2-1 kazanan Akdeniz temsilcisi, siyah beyazlı ekibe karşı deplasmanda oynayacağı maçı da kazanmak istiyor.

Süper Lig'in 33'üncü haftasında Aytemiz Alanyaspor yarın saat 19.00'da Beşiktaş'a konuk olacak. Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak maçın hakemliğini Ümit Öztürk yapacak. İki ekip lig tarihinde bugüne dek 9 kez karşı karşıya gelirken, Beşiktaş 7 kez galip gelen taraf oldu. Alanyaspor ise rakibine karşı tek galibiyeti bu sezonun ilk yarısında aldı. Bir maçta ise rakipler puanları paylaştı. Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş'a karşı bugüne dek oynadığı 9 maçta 7 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 18 gol gördü. Turuncu yeşilli takım ligin ilk yarısında Alanya'da oynanan maçta rakibini 2-1'lik skorla mağlup etti.ÖZTÜRK'ÜN YÖNETTİĞİ MAÇLARDA HER İKİ TAKIM DA 7 KEZ GALİP GELDİMaçın hakemliğini yapacak Ümit Öztürk, bugüne kadar Alanyaspor'un 12 maçını yönetirken, turuncu yeşilli takım bu maçlarda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Öztürk, Alanyaspor'un 2017-2018 sezonunun ikinci yarısında Alanya'da oynanan ve büyük tartışmalara neden olan Alanyaspor- Galatasaray maçının hakemliğini de yapmıştı. Tartışmalı kararların verildiği maçta Alanyaspor rakibine 3-2 mağlup olmuştu. Ümit Öztürk, Beşiktaş'ın ise bugüne dek 10 maçında düdük çaldı, siyah beyazlı ekip bu maçlardan 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle ayrıldı.Öte yandan Ümit Öztürk Alanyaspor'un 5 deplasman maçında görev yaparken, Beşiktaş'ın da evinde oynadığı 5 maçı yönetti. Akdeniz temsilcisi bu maçlardan 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken, siyah beyazlı ekip evinde Öztürk'ün yönettiği maçların 4'ünü kazanırken 1 karşılaşmada kaybeden taraf oldu.ÇAĞDAŞ ATAN, SERGEN YALÇIN'A KARŞI RÖVANŞI DA ALMAK İSTİYORGeçen sezona kadar birlikte çalışan Sergen Yalçın ve Çağdaş Atan ilk kez bu sezon başında rakip takımların hocası olarak karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmada gülen taraf Çağdaş Atan olurken, Alanyaspor rakibi de ilk kez mağlup etmiş oldu. Atan İstanbul'daki rövanş maçını da alarak Beşiktaş'a karşı ikinci galibiyetini almak ve rakibinin evindeki 4 maçlık yenilmezlik serisine son vermek istiyor.ALANYASPOR'UN CEZALI OYUNCULARI FORMALARINA KAVUŞUYORAytemiz Alanyaspor'da cezalı oyuncular sahaya dönerken, takımla çalışmalara başlayan Babacar'ın bu maçta forma giyip giyemeyeceği maç günü netlik kazanacak. Geçen hafta evinde Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan Alanyaspor'da Tzavellas, Bareiro ve Ceyhun sarı kart cezalısı oldukları için Caulker ile Efecan sakatlıkları nedeniyle, Babacar da sakatlıktan yeni çıktığı için kadroda yer almamıştı. Ayrıca Moubandje ve Efecan takımda sarı kart sınırında bulunan oyuncular. Teknik direktör Çağdaş Atan'ın Beşiktaş karşısında ideale yakın 11 ile çıkması bekleniyor.MUHTEMEL KADROAlanyaspor'un Beşiktaş maçında sahada olması beklenen ilk 11'i şöyle: Marafona, Juanfran, Fatih, Tzavellas, Moubandje, Siopis, Berkan, Kadzior, Salih, Davidson, BareiroSAKAT: Efecan, Caulker

CEZALI: Yok


- Antalya
Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş'a karşı rövanşı da almak istiyor
Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş'a karşı rövanşı da almak istiyor
Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş'a karşı rövanşı da almak istiyor
Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş'a karşı rövanşı da almak istiyor
Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş'a karşı rövanşı da almak istiyor
Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş'a karşı rövanşı da almak istiyor

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Ümit Öztürk, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş'a karşı rövanşı da almak istiyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Aşı olmak orucu bozmaz Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Aşı olmak orucu bozmaz Meme kanseri teşhisi konulan Canan Ergüder'den ilk açıklama Meme kanseri teşhisi konulan Canan Ergüder'den ilk açıklama Bahçeli, Montrö bildirisini imzalayanlara Bahçeli, Montrö bildirisini imzalayanlara "zevzek" diyen Akşener'e yüklendi: Bunu demek su katılmamış zevzekliktir Suudi Arabistan'dan yeni karar: Yalnızca aşı olmuş ya da korona geçirmiş kişiler umre ziyareti yapabilecek Suudi Arabistan'dan yeni karar: Yalnızca aşı olmuş ya da korona geçirmiş kişiler umre ziyareti yapabilecek Dünya diken üstünde! Rusya ve Ukrayna'nın sevkiyat yaptığı sınır hattındaki askerlerin sayısı 200 bini aştı Dünya diken üstünde! Rusya ve Ukrayna'nın sevkiyat yaptığı sınır hattındaki askerlerin sayısı 200 bini aştı İmamoğlu, bebeklere yönelik yeni hizmetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme yaparak duyurdu İmamoğlu, bebeklere yönelik yeni hizmetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme yaparak duyurdu Kış bitmek bilmiyor! İki gün içinde sıcaklık 10 derece birden düşecek, Anadolu'da kar görülecek Kış bitmek bilmiyor! İki gün içinde sıcaklık 10 derece birden düşecek, Anadolu'da kar görülecek Sosyal medya videosu buluşturdu! Öldü sandığı oğluna 15 yıl sonra kavuştu Sosyal medya videosu buluşturdu! Öldü sandığı oğluna 15 yıl sonra kavuştu
Maç içinde Samatta'ya öfkelenen Caner, arkadaşına sinkaflı küfür etti, bu da ekranlardan duyuldu Maç içinde Samatta'ya öfkelenen Caner, arkadaşına sinkaflı küfür etti, bu da ekranlardan duyuldu         
11:34
Montrö bildirisine imza attığı için gözaltına alınan emekli Amiral Atilla Kezek'ten FETÖ tepkisi: Asarım kendimi Montrö bildirisine imza attığı için gözaltına alınan emekli Amiral Atilla Kezek'ten FETÖ tepkisi: Asarım kendimi         
11:22
Son Dakika! Ramazan'da camilerde teravih namazı kılınmayacak Son Dakika! Ramazan'da camilerde teravih namazı kılınmayacak         
11:11
Peş peşe kötü sonuçlar alan Galatasaray'a, Yönetim'den sert cezalar geldi, teknik ekip de bundan nasibini aldı Peş peşe kötü sonuçlar alan Galatasaray'a, Yönetim'den sert cezalar geldi, teknik ekip de bundan nasibini aldı         
11:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li isimlerin evini mesken tuttuğu Mahruze Keleş'i aradı Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li isimlerin evini mesken tuttuğu Mahruze Keleş'i aradı         
10:55
Her derde deva! Torosların zirvesinden toplayıp yağının 10 gramını 20 TL'den satıyorlar Her derde deva! Torosların zirvesinden toplayıp yağının 10 gramını 20 TL'den satıyorlar         
10:35
Olağan Şüpheliler dizi setinde korkunç kaza! Beyin kanaması geçiren oyuncu yoğun bakıma kaldırıldı Olağan Şüpheliler dizi setinde korkunç kaza! Beyin kanaması geçiren oyuncu yoğun bakıma kaldırıldı         
10:22
Ünlü oyuncu Canan Ergüder meme kanserine yakalandı Ünlü oyuncu Canan Ergüder meme kanserine yakalandı         
09:25
Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi! Artık nezle ve burun tıkanıklığına da dikkat etmelisiniz Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi! Artık nezle ve burun tıkanıklığına da dikkat etmelisiniz         
07:54
ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararları yarın yürürlüğe girecek! Hedefte Savunma Sanayii Başkanlığı var ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararları yarın yürürlüğe girecek! Hedefte Savunma Sanayii Başkanlığı var         
03:33
Cansız bedenini temizlikçilerin bulduğu adamın ayaklarını köpekler yemiş Cansız bedenini temizlikçilerin bulduğu adamın ayaklarını köpekler yemiş         
22:40
Gözaltındaki amirallerin ifadeleri ortaya çıktı: Montrö bildirisini hazırlayan İYİ Parti kurucusu Ergun Mengi Gözaltındaki amirallerin ifadeleri ortaya çıktı: Montrö bildirisini hazırlayan İYİ Parti kurucusu Ergun Mengi         
22:12
Öğretmenin ırkçı paylaşımı sosyal medyada tepki çekti Öğretmenin ırkçı paylaşımı sosyal medyada tepki çekti         
20:54
Kırmızı Oda'ya bomba transfer! Uğur Yücel, fenomen dizinin Vahit Bey'i oluyor Kırmızı Oda'ya bomba transfer! Uğur Yücel, fenomen dizinin Vahit Bey'i oluyor         
20:45
Türk bayrağını yırtıp Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a hakaret eden 'Sapık Alihan' hesabının kullanıcısı tutuklandı Türk bayrağını yırtıp Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a hakaret eden 'Sapık Alihan' hesabının kullanıcısı tutuklandı         
17:41
Gelini tarafından dövüldüğü anların videosu ortaya çıkınca talihsiz kadının mezarı açıldı Gelini tarafından dövüldüğü anların videosu ortaya çıkınca talihsiz kadının mezarı açıldı         
16:34
İngiltere'nin aşı zaferi: Can kaybı 10'a düştü, 70 yaş üstü vaka neredeyse yok İngiltere'nin aşı zaferi: Can kaybı 10'a düştü, 70 yaş üstü vaka neredeyse yok         
16:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2021 11:41:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş'a karşı rövanşı da almak istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei