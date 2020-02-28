Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş maçının ardından - Burak Yılmaz - Son Dakika
Son Dakika Spor Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş maçının ardından - Burak Yılmaz - Son Dakika Spor

Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş maçının ardından - Burak Yılmaz

6 saat önce

Süper Lig'in 24. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ın takım kaptanı Burak Yılmaz, "Bugün Alanyaspor, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe hiç fark etmeksizin sahada bir bütündük. Bir pankart asılmıştı, ısınmada onu gördük: 'Bir ölür, bin diriliriz' diye.

Süper Lig'in 24. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ın takım kaptanı Burak Yılmaz, "Bugün Alanyaspor, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe hiç fark etmeksizin sahada bir bütündük. Bir pankart asılmıştı, ısınmada onu gördük: 'Bir ölür, bin diriliriz' diye. Böyle bir ülke olduğumuzu düşünüyoruz." dedi.

Burak Yılmaz, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, böyle bir günde kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyemeyeceğini belirtti.

Alanyaspor taraftarlarına da teşekkür eden Burak, "Bugün Alanyaspor, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe hiç fark etmeksizin sahada bir bütündük. Bir pankart asılmıştı, ısınmada onu gördük: 'Bir ölür, bin diriliriz' diye. Böyle bir ülke olduğumuzu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Ateşin düştüğü yeri yaktığını anlatan vurgulayan Burak, böyle bir günde kendilerinin de içinin yandığını kaydetti. Söylenecek çok şeyin olmadığını dile getiren Burak Yılmaz, "Devlet büyüklerimiz, devletimiz bir şey isterse maddi manevi, ne istiyorsa yapmaya hazırız. Bugün Süper Lig oyuncuları birbirimizle konuştuk. Herkes çok üzgün. Sayın Başkanımız Nihat Özdemir bizimle oldu. Aradı, destek oldu. Ona da teşekkür ediyorum. Çok söylenecek şey yok. Üzüntülüyüz." diye konuştu.

Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş maçının ardından - Burak Yılmaz

Aytemiz Alanyaspor, Burak Yılmaz, Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:58 Kaynak: AA
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