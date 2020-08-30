Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş'tan Ahmet Gülay'ı kiraladı

Turuncu-yeşilli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Ahmet Gülay ile geçici transfer sözleşmesi imzalamıştır" ifadesine yer verildi.

Aytemiz Alanyaspor, Brezilyalı stoper Welinton de Souza'ya karşılık Beşiktaş'tan bonservisiyle kadrosuna kattığı Fatih Aksoy'dan sonra şimdi de 17 yaşındaki sol bek Ahmet Gülay'ı kiraladığını duyurdu.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pandemi konusunda bir tek yayını bile bulunmayanlar ekranlardan halkı kandırıyor

Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden "tecavüzcü kollayıcı" olmaz da, senden tam tecavüzcü olur