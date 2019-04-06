Aytemiz Alanyaspor - Bursaspor: 1-0

STAT: Bahçeşehir
Okulları
HAKEMLER: Halil Umut Meler (xxx), Alpaslan Dedeş
(xxx), Mehmet Cem Hanoğlu
(xxx)
AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar Yılmaz
(xxx) - Ceyhun
(xxx), Efecan Karaca
(xxx), Ozan Tufan
(xxx), Cisse (xxxx), N'Sakala (xxx), Welinton (xxx), Campos (xxx) (Dk. 87 Sackey), Tzavellas (xxx), Josef Sural (xx) (Dk. 59 Villafanez xxx), Cenk Ahmet
(x) (Dk. 10 Baiano xxx)
BURSASPOR: Muhammed (xxx) - Ertuğrul (xxx), Henri Saivet
(xxx), Badji (xxx), Yusuf (xxx)(Dk. 70 Onur xxx), Mehmet (xx) (Dk. 46 Lima
xx), Chedjou (xxx), Aytaç (xxx), Cengiz (xxx)(Dk. 41 Latovlevici xx), Tunay (xxx), Burak (xxx)
GOL: Dk. 72 Cisse (Aytemiz Alanyaspor
)
SARI KARTLAR: Efecan Karaca, Ceyhun, Sural, Welinton, Tzavellas, Haydar (Aytemiz Alanyaspor) - Chedjou, Latovlevici (Bursaspor
)
Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Bursaspor'u ağırladı. Karşılaşma ev sahibi Aytemiz Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Ligin 26'ncı haftasındaki Antalyaspor
maçından dolayı cezalı duruma düşen Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın
karşılaşmayı tribünden takip etti. Yedek kulübesinde ise yardımcısı Murat Şahin
görev aldı.
6'ncı dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında, sağ kanattan koşu yapan Sural, rakip defansı çalımlayarak ceza sahasına girdi. Açısını düzelten Sural'ın sert şutu kaleci Muhammed'in kucağında kaldı.
10'uncu dakikada gelişen Alanyaspor kontratağında sağ kanattan ceza sahasına giriş yapan Sural topu çizgiye kadar sürdü. Burada kaleye dönen Sural ön direğe çok sert gönderdi ancak Chedjou topu kornere çeldi.
15'inci dakikadaki Bursaspor atağında, Tunay koşu yapan arkadaşı Aytaç'a ara pas yaptı. Bu futbolcunun bekletmeden yaptığı vuruş ise kaleci Haydar'ın kucağında kaldı.
17'nci dakikada gelişen Alanyaspor atağında Ozan Tufan, Cisse'nin pasını direkt Efecan'a aktardı. Hızla ceza sahasına giren Efecan kaleci Muhammed ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı ancak hakem oyunu devam ettirdi.
19'uncu dakikada Bursaspor Yusuf Erdoğan
ile kontra atağa kalktı. Yusuf hızla ceza sahasına girdi ancak Wellinton ile mücadelesinin ardından yerde kaldı. Maçın hakemi Halil Umut Meler oyunu devam ettirdi.
26'ncı dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Bursasporlu oyuncuların hatalı pasında araya giren Ozan Tufan hızla ceza sahasına sokuldu. Burada rakiplerini çalımlayan Ozan şut için açı bulamayınca topu geriden gelen Cisse'ye aktardı. Cisse düzelttiği topu kaleye gönderdi fakat top az farkla auta gitti.
31'inci dakikada gelişen Bursaspor atağında sağ kanattan ceza sahasına giren Yusuf, kale önüne yerden sert pas gönderdi ancak kaleci Haydar topu ayaklarıyla kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sonlandı.
47'nci dakikadaki Bursaspor atağında ceza sahası önünde topla buluşan Lima, boş kalan kaleye topu gönderdi fakat Haydar hızla uzanarak topun sahibi oldu.
49'uncu dakikada gelişen Alanyaspor atağında, hızla ceza sahasına sokulan Efecan Karaca sert vurdu ancak top az farkla dışarı çıktı.
64'üncü dakikada gelişen Alanyaspor kontra atağında Cisse ceza sahasının önünde şut şansı yakaladı. Kaleyi karşısına alan Cisse topu ayağından çıkardı ancak Latovlevici son anda yaptığı müdahaleyle bariz gol şansının önüne geçti.
68'inci dakikada gelişen Alanyaspor atağında Ozan Tufan, ceza sahasında önünde kalan topa yakın mesafeden sert vurdu ancak top üst direkten döndü. Topu Bursaspor defansı güçlükle uzaklaştırdı.
72'nci dakikada gelişen Alanyaspor kontra atağında savunmadan topu orta sahaya kadar taşıyan Cisse, arkadaşı Villafanez ile duvar pası yaptı. Villafanez'in pasını kontrol eden Cisse'nin vuruşu ağlarla buluştu: 1-0.
88'inci dakikada Ertuğrul'un indirdiği topa kale önünde Tunay vurmak istedi ancak açısını kaybeden Tunay'ın vuruşu yan ağlarda kaldı.
Karşılaşma ev sahibi Aytemiz Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonlandı.