Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor
- Bursaspor
maçının ardından teknik direktörler karşılaşmayı değerlendirdi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Yardımcı Antrenörü Murat Şahin
, Bursaspor maçının zorluk derecesinin yüksek olduğunu söyledi. Antrenör Şahin, "Lig tablosunda yukarı sıralara nasıl yükselebiliriz ve aşağından biraz daha uzaklaşmanın planları yaptık. Bursaspor'un da ligdeki durumu belli, onlar da mutlak puan ve puanlar almak için buraya geldi. Maçtan önce Bursaspor'u iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Tabii bu 3 haftalık arada iyi çalıştık ve sakat oyuncularımız vardı onlar da iyileşti bu süreç içerisinde. Oyun sonucunda haklı bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Tabii ki Bursaspor'un da yakalamış olduğu pozisyonlar var. Biz maçla ilgili analizlerimizi iyi yapmıştık, genelde rakibimiz uzun toplarla pozisyon bulmaya çalışan bir takımdı. Bugün gol yemeden 1-0'lık galibiyet bizim için çok önemliydi. Bundan sonra lig sıralamalarında biraz daha üstlere nasıl çıkabiliriz onun hesabını yapacağız. Haftaya deplasmanda 1 maçımız var. Şimdi bu maçı unutup önümüzdeki maçlara iyi hazırlanmamız gerekiyor" dedi.
BURSASPOR CEPHESİ
Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba
ise son 3 haftayı iyi, kaliteli geçirdiklerini belirterek, "Geçen haftalar coşkulu oyun, bu hafta çok kötü bir oyun. Baştan beri söylüyoruz. Çok mücadele ediyoruz, çok çalışıyoruz. Eksik bir kadromuz var. Mevcut kadromuz zaten çok eksik. İçinde bazı oyuncularımız da eksilince, bizim için zor bir dönem, süreç başlıyor. Hem oyunun içinde hem de antrenmanlarda. Bakın rakibin kadrosuna, oyuna giren oyuncularına, bir de bizimkilere bakın. Zor yani, işimiz zor. Ama bundan sonra bizim avantajlı bir fikstürümüz var. Bunu artıya çevirmemiz lazım. Bugünkü maçı oyuncularım adına yok sayıyorum. Gerçekten kötü bir oyun. Ne yapacağız, gidip oturacağız, konuşacağız, ne gerekiyorsa onu yapacağız" diye konuştu.
"BU FUTBOLUN İÇİNDE VAR"
Bir gazetecinin Bursaspor taraftarlarının tepkisine yönelik bir sorusu üzerine Samet Aybaba şöyle dedi: "Geldiğim günden beri Bursaspor için inanılmaz mücadele ettim. Çok iyi şeyler yaptım. Sadece 5 puanın arasına sıkışmış, kamuoyuna anlatamadığımız bir sürü şey geliştirdik. Ekonomisini, oyuncusunu geliştirdik. Yetenekli genç oyuncu bulma anlamında çok iş yaptık, direndik, mücadele ettik. Bir sürü saygısızlıkların karşısında durduk ama insanların bunu anlaması lazım. Elimizdeki mevcut kadronun nasıl olduğunu, ne yapabileceğini, teknik heyetin nasıl çabaladığını, çalıştığını belli bir yere gelmiş benim gibi bir ismin bu takımın bir yerde kalması için neleri riske ettiğini anlamaları lazım. Saygı duyuyorum. Bu futbolun içinde var. Her şey olabilir."