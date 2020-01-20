Aytemiz Alanyaspor, Cenk Gönen'i transfer etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Aytemiz Alanyaspor, Cenk Gönen'i transfer etti - Son Dakika Spor

Aytemiz Alanyaspor, Cenk Gönen'i transfer etti

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, kaleci Cenk Gönen'i transfer ettiğini duyurdu.

Aytemiz Alanyaspor, Cenk Gönen'i transfer etti, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, kaleci Cenk Gönen'i transfer ettiğini duyurdu.


Turuncu-yeşilli takımın sosyal paylaşım sitesi hesabından yapılan açıklamada, "Cenk Gönen Aytemiz Alanyaspor'umuza hoş geldin" ifadesi kullanıldı.


Bir dönem Beşiktaş ve Galatasaray'da da oynayan Cenk Gönen, son olarak İspanya'nın Malaga takımının formasını giymişti.

Aytemiz Alanyaspor, Cenk Gönen, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 05:06 Kaynak: AA
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