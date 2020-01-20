Aytemiz Alanyaspor, Cenk Gönen'i transfer etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Aytemiz Alanyaspor, Cenk Gönen'i transfer etti - Son Dakika Spor

Aytemiz Alanyaspor, Cenk Gönen'i transfer etti

6 saat önce

Aytemiz Alanyaspor, ara transfer döneminde üçüncü transferini kaleye yaptı.

Aytemiz Alanyaspor, Cenk Gönen'i transfer etti, System.String[]

Aytemiz Alanyaspor, ara transfer döneminde üçüncü transferini kaleye yaptı. Akdeniz temsilcisi en son Malaga'da forma giyen Cenk Gönen'i kadrosuna kattı.

Aytemiz Alanyaspor, ara transfer döneminde santrafor mevkiine Mustafa Pektemek ve orta sahaya Emircan Altıntaş' transfer etmesinin ardından bir de kaleye takviye yaptı. Son olarak İspanya'nın Malaga ekibinde forma giyen Cenk Gönen'i kadrosuna katan Alanyaspor, transferi resmen duyurdu. Yaklaşık bir haftadır görüşülen ve takımla birlikte antrenmanlara da çıkan file bekçisiyle sezon sonuna kadar resmi sözleşme imzalandı. 31 yaşındaki tecrübeli eldiven, Cengiz Aydoğan Kulüp Tesisleri'nde kendini turuncu-yeşilli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Cenk Gönen daha önce Göztepe, Denizlispor, Altay, Beşiktaş ve Galatasaray'da forma giymişti. Öte yandan Cenk, Malaga'ya transfer olmasına rağmen İspanya'da forma giyme şansı bulamamıştı.


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Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 05:08 Kaynak: DHA
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