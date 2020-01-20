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Aytemiz Alanyaspor, Cenk Gönen'i transfer ettiğini açıkladı
6 saat önce
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Cenk Gönen'i transfer ettiğini açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Cenk Gönen'i transfer ettiğini açıkladı.
Yapılan açıklamada, "Cenk Gönen Aytemiz Alanyasporumuzda ?? Hoş geldin @GonenCenk" ifadeleri kullanıldı.
Beşiktaş'ın yanı sıra Göztepe, Denizli, Altay ve Galatasaray formaları da giyen Cenk, son olarak İspanya'da Malaga'da oynadı. Cenk Gönen, son resmi maçına ise yaklaşık 3 yıl önce çıktı.
Ronaldo'nun Malaga'ya attığı gol;
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 05:14
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