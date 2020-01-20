Aytemiz Alanyaspor, Cenk Gönen'i transfer ettiğini açıkladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Aytemiz Alanyaspor, Cenk Gönen'i transfer ettiğini açıkladı - Son Dakika Spor

Aytemiz Alanyaspor, Cenk Gönen'i transfer ettiğini açıkladı

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Cenk Gönen'i transfer ettiğini açıkladı.

Aytemiz Alanyaspor, Cenk Gönen'i transfer ettiğini açıkladı, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Cenk Gönen'i transfer ettiğini açıkladı.


Yapılan açıklamada, "Cenk Gönen Aytemiz Alanyasporumuzda ?? Hoş geldin @GonenCenk" ifadeleri kullanıldı.


Beşiktaş'ın yanı sıra Göztepe, Denizli, Altay ve Galatasaray formaları da giyen Cenk, son olarak İspanya'da Malaga'da oynadı. Cenk Gönen, son resmi maçına ise yaklaşık 3 yıl önce çıktı.


Ronaldo'nun Malaga'ya attığı gol;

Aytemiz Alanyaspor, Cenk Gönen, Malaga, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 05:14 
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