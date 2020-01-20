Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Cenk Gönen'i transfer ettiğini açıkladı.



Yapılan açıklamada, "Cenk Gönen Aytemiz Alanyasporumuzda ?? Hoş geldin @GonenCenk" ifadeleri kullanıldı.



Beşiktaş'ın yanı sıra Göztepe, Denizli, Altay ve Galatasaray formaları da giyen Cenk, son olarak İspanya'da Malaga'da oynadı. Cenk Gönen, son resmi maçına ise yaklaşık 3 yıl önce çıktı.



Ronaldo'nun Malaga'ya attığı gol;