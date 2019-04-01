Aytemiz Alanyaspor'da Bursa Hazırlıkları Sürdü
1 saat önce
Aytemiz Alanyaspor, Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Aytemiz Alanyaspor
, Bursaspor
ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Bursaspor ile sahasında karşılaşacak Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Teknik direktör Sergen Yalçın
gözetiminde yapılan antrenman ısınma ve koşu çalışmasıyla başladı, topa sahip olma çalışmasıyla sürdü. Aytemiz Alanyaspor antrenmanı dar alanda çift kale maçla tamamladı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 08:52 Kaynak: DHA
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