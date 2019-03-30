Son Dakika Haberleri: Aytemiz Alanyaspor'da Bursaspor Hazırlıkları

Aytemiz Alanyaspor'da Bursaspor Hazırlıkları

44 dakika önce

Aytemiz Alanyaspor, Bursaspor maçı hazırlıkları kapsamında U21 takımıyla yaptığı maçı 7-1 kazandı.

Aytemiz Alanyaspor'da Bursaspor Hazırlıkları, System.String[]
Aytemiz Alanyaspor, Bursaspor maçı hazırlıkları kapsamında U21 takımıyla yaptığı maçı 7-1 kazandı.

Aytemiz Alanyaspor, 6 Nisan Cumartesi günü sahasında ağırlayacağı Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yürütülen çalışmalar kapsamında U21 takımıyla antrenman maçı oynandı. Karşılaşmayı profesyonel takım Papiss Cisse (4), Josef Sural (2) ve Welinton'un golleriyle 7-1 kazandı. U21 takımının tek sayısını Emre Bekir kaydetti. 

Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarını pazartesi günü saat 16.00'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 04:21 Kaynak: DHA

Bursaspor, Aytemiz Alanyaspor, Spor
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