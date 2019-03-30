Aytemiz Alanyaspor'da Bursaspor Hazırlıkları
44 dakika önce
Aytemiz Alanyaspor, Bursaspor maçı hazırlıkları kapsamında U21 takımıyla yaptığı maçı 7-1 kazandı.
Aytemiz Alanyaspor, Bursaspor maçı hazırlıkları kapsamında U21 takımıyla yaptığı maçı 7-1 kazandı.
Aytemiz Alanyaspor, 6 Nisan Cumartesi günü sahasında ağırlayacağı Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yürütülen çalışmalar kapsamında U21 takımıyla antrenman maçı oynandı. Karşılaşmayı profesyonel takım Papiss Cisse (4), Josef Sural (2) ve Welinton'un golleriyle 7-1 kazandı. U21 takımının tek sayısını Emre Bekir kaydetti.
Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarını pazartesi günü saat 16.00'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 04:21 Kaynak: DHA
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