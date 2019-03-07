Son Dakika Haberleri: Aytemiz Alanyaspor'da Erzurumspor Maçı Hazırlıkları

Aytemiz Alanyaspor'da Erzurumspor Maçı Hazırlıkları

1 saat önce

Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Aytemiz Alanyaspor'da Erzurumspor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, toplu halde koşuyla başladı. Top kapma, çabukluk ve dar alanda oyun çalışmasıyla süren idman, çift kale taktik maçla sona erdi.

Sakatlığı bulunan Welinton'un yer almadığı antrenmanda, Junior Fernandes takımdan ayrı koşu yaptı.

Turuncu-yeşilli ekip, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 07:03 Kaynak: AA

Cengiz Aydoğan, Aytemiz Alanyaspor, Spor
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