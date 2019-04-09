Aytemiz Alanyaspor'da Evkur Yeni Malatyaspor Hazırlığı
20 dakika önce
Aytemiz Alanyaspor bu hafta deplasmanda oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı.
Aytemiz Alanyaspor
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:01 Kaynak: DHA
bu hafta deplasmanda oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor
maçının hazırlıklarına başladı.
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'u 1-0 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor, 28'inci haftada deplasmanda oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına start verdi. Alanyaspor Cengiz Aydoğan
Tesisleri'nde yapılan haftanın ilk antrenmanı saat 17.00'de başladı. İdmana Junior Fernandes ve Cenk Ahmet
katılmadı. Teknik direktör Sergen Yalçın
yönetiminde yapılan antrenman düz koşu ve koordineli ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 5'e 2 pas çalışması yapan futbolcular antrenmanı 3'lü turnuva ile tamamladı.
Turuncu yeşilli ekip çalışmalarına yarın yapacağı tek idmanla devam edecek.
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