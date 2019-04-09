Son Dakika Haberleri: Aytemiz Alanyaspor'da Evkur Yeni Malatyaspor Hazırlığı

Aytemiz Alanyaspor'da Evkur Yeni Malatyaspor Hazırlığı

20 dakika önce

Aytemiz Alanyaspor bu hafta deplasmanda oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Aytemiz Alanyaspor'da Evkur Yeni Malatyaspor Hazırlığı, System.String[]
Aytemiz Alanyaspor bu hafta deplasmanda oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Bursaspor'u 1-0 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor, 28'inci haftada deplasmanda oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına start verdi. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan haftanın ilk antrenmanı saat 17.00'de başladı. İdmana Junior Fernandes ve Cenk Ahmet katılmadı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman düz koşu ve koordineli ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 5'e 2 pas çalışması yapan futbolcular antrenmanı 3'lü turnuva ile tamamladı.

Turuncu yeşilli ekip çalışmalarına yarın yapacağı tek idmanla devam edecek.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:01 Kaynak: DHA
Bursaspor, Yeni Malatyaspor, Evkur, Aytemiz Alanyaspor, Spor
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