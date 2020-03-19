Aytemiz Alanyaspor'da futbolculara 4 gün izin verildi

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglerin ertelenmesi üzerine takıma 4 gün izin verildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Süper Lig'de maçların koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmesi üzerine futbolculara izin verildiği, çalışmalara 24 Mart Salı günü devam edileceği aktarıldı.

Açıklamada, "Kulüp yönetimimiz, alınan bu kararın ardından futbolcularımıza, insan sağlığının her şeyden önemli olduğunu belirterek, bu süreçte yurt dışına çıkmamaları ve evlerinde kalmaları gerektiğini iletti." ifadeleri kullanıldı.