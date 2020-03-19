Aytemiz Alanyaspor'da futbolculara 4 gün izin verildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Aytemiz Alanyaspor'da futbolculara 4 gün izin verildi - Son Dakika Spor

Aytemiz Alanyaspor'da futbolculara 4 gün izin verildi

7 saat önce

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Süper Lig'de maçların koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmesi üzerine futbolculara izin verildiği, çalışmalara 24 Mart Salı günü devam edileceği aktarıldı.

Aytemiz Alanyaspor'da futbolculara 4 gün izin verildi, System.String[]

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Süper Lig'de maçların koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmesi üzerine futbolculara izin verildiği, çalışmalara 24 Mart Salı günü devam edileceği aktarıldı.


Açıklamada, "Kulüp yönetimimiz, alınan bu kararın ardından futbolcularımıza, insan sağlığının her şeyden önemli olduğunu belirterek, bu süreçte yurt dışına çıkmamaları ve evlerinde kalmaları gerektiğini iletti." ifadeleri kullanıldı.


Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 09:52 

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