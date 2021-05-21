Aytemiz Alanyaspor'da gollerin çoğu 'ortadan' - Son Dakika

Aytemiz Alanyaspor'da gollerin çoğu 'ortadan'

21.05.2021 13:17
Aytemiz Alanyaspor'da gollerin çoğu 'ortadan', System.String[]

Aytemiz Alanyaspor'un 2020-2021 sezonunda kaydettiği 58 golün 24'ü orta saha oyuncularından, 10'u savunma oyuncularından geldi.

Aytemiz Alanyaspor'un 2020-2021 sezonunda kaydettiği 58 golün 24'ü orta saha oyuncularından, 10'u savunma oyuncularından geldi. 24 golün 20'sini forvet oyuncuları atarken, 4'ünü ise ön liberodaki futbolcular kaydetti.

Teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki Aytemiz Alanyaspor, hedeflediği sıralamada ligi bitiremese de oynadığı futbolla futbolseverlerden tam not aldı. Ligde oynadığı neredeyse tüm maçlarda topla oynama yüzdesi lehine olan Alanyaspor, 42 haftada rakip filelere 58 gol gönderdi. Bu golleri 15 farklı isim atarken, bu isimlerin çoğunluğunu orta saha ve savunma oyuncuları oluşturdu. 58 golün 24'ünü 5 farklı orta saha oyuncusu atarken, takımın en golcü ismi de 11 golle, başarılı sol kanat Davidson oldu. Yine 10 golü 5 farklı savunma oyuncusu atarken, takımın 3 forveti toplam 20 gol kaydetti. Kalan 4 golü ise ön libero Ceyhun ve Berkan attı.

TAKIMI SIRTLAYAN ORTA SAHAAytemiz Alanyaspor'un bu sezon ortaya koyduğu futbolda en çok dikkat çeken isimler orta saha oyuncuları oldu. Geçen sezon sözleşmesi biten ve takımdan ayrılan Junior Fernandes'in yerine gelen Brezilyalı Davidson, takımın gol silahı oldu. 11 golle takımın en golcü ismi olan Davidson, 33'ü ilk 11 olmak üzere 39 maç, 3027 dakikayla da takımda en çok forma giyen oyuncular arasında yer alıyor.Alanyaspor bu sezon toplamda 58 kez rakip fileleri havalandırırken, bu golleri 15 farklı isim attı. Sol kanat oyuncusu Davidson, 11 gol 2 asistle takıma en çok katkı sağlayan isim oldu. Adam geçmeyi seven, kanattan içeri top sürmede yetenekli futbolcu, sezon boyunca sergilediği performansla da dikkatleri üzerine çekti.Devre arasında Trabzonspor'a transfer olan ve Alanyaspor'da 1,5 yıl oldukça başarılı işler yapan Yunan orta saha Tasos Bakasetas, ikinci yarı takımda olmasa bile en çok gol atan oyuncular arasında yer aldı. 7 golle katkı sağlayan Bakasetas, 3 karşılaşmada da maçın adamı seçildi.Bakasetas'ın transferinin ardından 10 numara mevkiinde oynayan Salih Uçan, gelişen performansının daha da üzerine koyarak oynamaya devam etti. Ligi 2 gol 6 asistle tamamlayan yetenekli oyuncu, duran toplarda ve uzun şutlarda takımın etkili isimlerinin başında geliyor. Uzun top oynamayı ve top çalmayı seven yetenekli oyuncunun sözleşmesi ise 31 Mayıs itibariyle bitiyor.Takımın kaptanı ve TFF 1'inci Lig'den beri kadroda yer alan Efecan Karaca da bu sezon takımına 2 gol 4 asistle katkı sağladı. Alanyaspor'un en çok koşan, en çok pas atan oyuncularının başında olan Efecan, son dönemlerde ortaya koyduğu futbolla birçok kulübün de radarına girdi. A Milli Takım'ın Euro 2020 kadrosuna da çağırılan kaptan, Alanyaspor'un önemli isimlerinden biri.Salih Uçan'ın sakatlığı ve cezalı olduğu dönem forma şansı bulan Efkan Bekiroğlu, 8'i ilk 11, 26 maçta 2 gol attı, 1 asist yaptı. Sezon başında istenen performansı gösteremeyen Efkan, ligin ikinci yarısında toparlandı. Uzaktan şutları ve frikikleriyle göze çarpan genç oyuncu, attığı gollerin birini uzaktan sert şutla, diğerini frikikten kaydetti.


Aytemiz Alanyaspor'da gollerin çoğu 'ortadan'
Aytemiz Alanyaspor'da gollerin çoğu 'ortadan'
Aytemiz Alanyaspor'da gollerin çoğu 'ortadan'

Aytemiz Alanyaspor, Çağdaş Atan, Salih Uçan, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Aytemiz Alanyaspor'da gollerin çoğu 'ortadan' - Son Dakika Spor


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