Son Dakika Haberleri: Aytemiz Alanyaspor'da Göztepe Hazırlıkları

Aytemiz Alanyaspor'da Göztepe Hazırlıkları

37 dakika önce

Aytemiz Alanyaspor pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Aytemiz Alanyaspor'da Göztepe Hazırlıkları, System.String[]


Aytemiz Alanyaspor pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor kulüp tesislerinde hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın gözetiminde gerçekleşen çalışmaya futbolcular ısınma hareketleriyle başladı. Ardından kuvvet çalışması yapan turuncu- yeşilli oyuncular, antrenmanı esneme hareketleriyle tamamladı.

Antrenmanda Sackey ve Obi takımdan ayrı çalışma yaptı. Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Antrenmandan görüntüler

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:07 Kaynak: DHA

Aytemiz Alanyaspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Erzurumspor Taraftarından TFF ve MHK Tepkisi AK Parti'li Aday, AK Parti'li Belediyeyi Eleştirdi: Pazar Bozuldu, Parklar Bozuldu

Babasını Kaybeden Fatih Terim, Hastaneye Geldi Aziz Yıldırım'dan Tokat Savunması: Tokat Atmak, Yapılanların Karşısında Çok Önemli Değil, Benim de Gözlüğüm Kırıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 16:44:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aytemiz Alanyaspor'da Göztepe Hazırlıkları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]