- Aytemiz Alanyaspor'da hazırlıklar sürdü

ANTALYA - Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Süper Lig'in kalan 8 haftası için antrenmanlarına devam eden Aytemiz Alanyaspor, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yaptığı idmanla hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Erol Bulut gözetiminde akşam saatlerinde yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Futbolcular çalışmanın diğer bölümlerini ise taktiksel idmanlar yaparak tamamladı. Turuncu-yeşilli ekip, 2 günlük iznin ardından hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek.