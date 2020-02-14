Aytemiz Alanyaspor'da hedef 3 puan - Son Dakika
Son Dakika Spor Aytemiz Alanyaspor'da hedef 3 puan - Son Dakika Spor

Aytemiz Alanyaspor'da hedef 3 puan

6 saat önce

Süper Lig'in 22. haftasında evinde Gençlerbirliği ile karşılaşacak Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, Gençlerbirliği maçına 3 puan parolasıyla çıkacaklarını söyledi.

Aytemiz Alanyaspor'da hedef 3 puan, System.String[]

Süper Lig'in 22. haftasında evinde Gençlerbirliği ile karşılaşacak Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, Gençlerbirliği maçına 3 puan parolasıyla çıkacaklarını söyledi.

Bulut, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, ligde zor bir süreci yaşayacaklarını bildiklerini kaydetti.

Çalışmaları da bu doğrultuda yaptıklarını anlatan Bulut, "Son haftalara baktığımızda güçlü takımlara karşı oynadık ama iyi sonuçlar elde ettik. Ligde olsun, kupada olsun tur atladık. Bu tabi ki bizi mutlu ediyor. Şu an takımda ufak tefek sakatlıklar var. Gençlerbirliği maçına yine 11 kişi sahaya çıkacağız, bu kesin. O kadar futbolcumuz var. Onlar da zaten 3 puan almak için elinden gelenin en iyisini yapacak. O doğrultuda bugün antrenmanımızı gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

Turuncu-yeşilli takım, Gençlerbirliği ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını teknik direktör Erol Bulut yönetiminde sürdürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, ilk 15 dakikasının ardından basına kapalı gerçekleşti.

İdmana hafif sakatlıkları bulunan Siopis, Salih Uçan, Marafona katılmazken, Bakasetas salonda çalıştı.

Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 07:48 Kaynak: AA
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