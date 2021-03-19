Aytemiz Alanyaspor'da İtalyan antrenör veda etti - Son Dakika

Aytemiz Alanyaspor'da İtalyan antrenör veda etti

19.03.2021 20:28
Aytemiz Alanyaspor'da İtalyan antrenör veda etti, System.String[]

Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan'ın yardımcısı İtalyan antrenör Francesco Farioli, sosyal medya üzerinden Alanyaspor'a veda etti.

Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan'ın yardımcısı İtalyan antrenör Francesco Farioli, sosyal medya üzerinden Alanyaspor'a veda etti. Farioli'nin, Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü olması bekleniyor.

Aytemiz Alanyaspor'a bu sezon başında teknik direktör Çağdaş Atan ve ekibi geldi. Yaklaşık 7 aydır takımın başında olan Atan'ın ekibinde Sassuolo takımından İtalyan antrenör Francesco Farioli de bulunuyordu. Atan ve ekibi Alanyaspor'da başarılı bir sezon geçirirken 31 yaşındaki genç antrenöre sürpriz bir teklif geldi.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük teknik direktör Şenol Can ile yolarını ayırırken onun yerine Alanyaspor'un yardımcı antrenörü Francesco Farioli'ye teklif yaptı. Kulüp yönetimi ve antrenörle anlaşan Karagümrük'ün resmi açıklamayı yapması beklenirken, İtalyan antrenör sosyal medya üzerinden Alanyaspor'a veda etti. 'Teşekkürler Alanyaspor' notuyla takımla ve Çağdaş Atan ile fotoğraflarını paylaşan İtalyan teknik adamın bu paylaşımıyla birlikte Karagümrük'ün yeni teknik direktörünün Farioli olacağı kesinleşmiş oldu.ÇAVUŞOĞLU: HOCAMIZIN ÖNÜNÜ AÇMAK İÇİN KABUL ETTİK

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu konuyla ilgili, "Bilgili, gelecek vaadeden, çok çalışkan, idman bilgisi de çok yüksek tempoda bir kardeşimiz. Evet, Karagümrük'ten bir teklif geldi. Karagümrük'ün başkanı Süleyman abi beni aradı, teklifte bulundular. Biz de teknik ekibimiz ve Francesco ile görüştük, hocamızın önünü açmak için kabul ettik. Yolu açık olsun" dedi.


Aytemiz Alanyaspor'da İtalyan antrenör veda etti

Aytemiz Alanyaspor, Çağdaş Atan, İtalyan, Medya, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Aytemiz Alanyaspor'da İtalyan antrenör veda etti - Son Dakika Spor


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