Son Dakika Haberleri: Aytemiz Alanyaspor'da Kamp Başladı

Aytemiz Alanyaspor'da Kamp Başladı

42 dakika önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, ikinci yarı hazırlıkları için kampa girdi.

Aytemiz Alanyaspor'da Kamp Başladı, System.String[]


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, ikinci yarı hazırlıkları için kampa girdi.

Devre arası hazırlıklarına 30 Aralık'ta kulüp tesislerinde başlayan Aytemiz Alanyaspor, bugün ilçedeki bir otelde kampa girdi. Alanyaspor, kamptaki ilk çalışmasını saat 16.00'da otelin futbol sahasında gerçekleştirdi.

Yardımcı antrenör Murat Şahin ve diğer yardımcı antrenörler gözetiminde, yağmur altında yapılan antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Aytemiz Alanyaspor kamp çalışmalarını yarın çift idman yaparak sürdürecek.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 07:45 Kaynak: DHA

Spor
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