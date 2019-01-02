Aytemiz Alanyaspor'da Kamp Başladı
42 dakika önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, ikinci yarı hazırlıkları için kampa girdi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor
, ikinci yarı hazırlıkları için kampa girdi.
Devre arası hazırlıklarına 30 Aralık
'ta kulüp tesislerinde başlayan Aytemiz Alanyaspor, bugün ilçedeki bir otelde kampa girdi. Alanyaspor, kamptaki ilk çalışmasını saat 16.00'da otelin futbol sahasında gerçekleştirdi.
Yardımcı antrenör Murat Şahin
ve diğer yardımcı antrenörler gözetiminde, yağmur altında yapılan antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.
Aytemiz Alanyaspor kamp çalışmalarını yarın çift idman yaparak sürdürecek.
- Antalya
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 07:45 Kaynak: DHA
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