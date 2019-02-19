Aytemiz Alanyaspor'da Kasımpaşa Hazırlıkları
10 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor, bugün yaptığı tek idmanla hazırlıklarını sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında sahasında Kasımpaşa
ile karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor
, bugün yaptığı tek idmanla hazırlıklarını sürdürdü. Alanyaspor Cengiz Aydoğan
Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın
'ın gözetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Bölünen sahada ayak tenisi ile sonlanan idmana adalesinde hafif sakatlığı bulunan Fernandes ve Ozan ile sakatlığı devam eden Obi katılmadı. Uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımla antrenmanlara çıkmayan Mbilla, bugün fizyoterapist eşliğinde idmanına çıktı. Turuncu yeşilli takım yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanla Kasımpaşa çalışmalarını sürdürecek.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 07:39 Kaynak: DHA
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