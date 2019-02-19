Son Dakika Haberleri: Aytemiz Alanyaspor'da Kasımpaşa Hazırlıkları

Aytemiz Alanyaspor'da Kasımpaşa Hazırlıkları

10 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor, bugün yaptığı tek idmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Aytemiz Alanyaspor'da Kasımpaşa Hazırlıkları, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor, bugün yaptığı tek idmanla hazırlıklarını sürdürdü. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın'ın gözetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Bölünen sahada ayak tenisi ile sonlanan idmana adalesinde hafif sakatlığı bulunan Fernandes ve Ozan ile sakatlığı devam eden Obi katılmadı. Uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımla antrenmanlara çıkmayan Mbilla, bugün fizyoterapist eşliğinde idmanına çıktı. Turuncu yeşilli takım yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanla Kasımpaşa çalışmalarını sürdürecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 07:39 Kaynak: DHA

Sergen Yalçın, Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Antalyasporlu Yekta Kurtuluş, Doukara'nın Pozisyonunda VAR'ın Devreye Girmemesine İsyan Etti Düşme Hattına Yaklaşan Göztepe, Evindeki Performansına Güveniyor

Bursaspor'da Sakatlığı Geçen Diafro Sakho Takımla Çalıştı Beşiktaş'ta Fenerbahçe Maçı Hazırlıkları
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 19:49:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aytemiz Alanyaspor'da Kasımpaşa Hazırlıkları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]