Aytemiz Alanyaspor'da Kasımpaşa Mesaisi
1 saat önce
- Aytemiz Alanyaspor'da Kasımpaşa mesaisiANTALYA - Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa'yı sahasında ağırlayacak olan Aytemiz Alanyaspor, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla sürdürdü.
- Aytemiz Alanyaspor
'da Kasımpaşa
mesaisi
ANTALYA - Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa'yı sahasında ağırlayacak olan Aytemiz Alanyaspor, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla sürdürdü.
Hafta sonunda Kasımpaşa'yı Bahçeşehir
Okulları Stadyumu'nda konuk edecek olan Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü. Alanyaspor Cengiz Aydoğan
Tesisleri'nde gerçekleşen idmanda turuncu-yeşilliler, Teknik Direktör Sergen Yalçın
'ın gözetiminde çalıştı. Antrenmanda koşu ve ısınma hareketlerinin ardından futbolcular küçük sahada ayak tenisi oynadı. Adale ağrıları bulunan Fernandes ile Ozan ve sakatlığı olan Obi idmana katılmadı. Uzun süredir sakatlığı nedeniyle antrenmanlara çıkamayan Mbilla ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.
Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 08:07 Kaynak: İHA
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