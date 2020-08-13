Aytemiz Alanyaspor'da Ufuk Ceylan dönemi!

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, son olarak BtcTürk Malatyaspor forması giyen Ufuk Ceylan'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, son olarak BtcTürk Malatyaspor forması giyen Ufuk Ceylan'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, 34 yaşındaki deneyimli eldivenle 1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Geçen sezon Yeni Malatyaspor'a giden Ufuk Ceylan ise yeniden yuvaya döndü . İyi bir sezon geçirmesini temenni ediyorum ." dedi. Ufuk Ceylan, "Öncelikle başkanımıza yönetim kurulumuz hocamıza teşekkür ediyorum . Evime geri döndüm. Bundan dolayı gerçekten çok mutluyum . Yeni sezonda inşallah daha iyi başarılara imza atarız." ifadelerini kullandı.

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 16:50

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