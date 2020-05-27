Aytemiz Alanyaspor'da yüzler gülüyor

AYTEMİZ Alanyaspor iki günlük iznin ardından çalışmalarını dün akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü. Futbolcuların morallerinin yerinde olduğu gözlendi.

Süper Lig'in bu sezon kalan 8 haftalık maç programı için hazırlıklarını sürdüren Aytemiz Alanyaspor, iki günlük iznin ardından dün Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman yaptı. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde saat 18.00'de gerçekleştirilen idman ısınma çalışmalarıyla başladı. Turuncu yeşilli takım daha sonra taktik içerikli oyun çalışmaları yaptı. Futbolcuların morallerinin yerinde olduğu gözlendi.

Alanyaspor bugün yapacağı iki antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.