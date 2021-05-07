SPOR Aytemiz Alanyaspor'dan 'fan token' anlaşması - Son Dakika

SPOR Aytemiz Alanyaspor'dan 'fan token' anlaşması

07.05.2021 13:08

Aytemiz Alanyaspor'dan 'fan token' anlaşmasıVIDEO YOKBurcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA) - AYTEMİZ Alanyaspor, Socios.com ile iş birliği anlaşması imzaladı.

Aytemiz Alanya spor'dan 'fan token' anlaşması

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Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA) - AYTEMİZ Alanyaspor, Socios.com ile iş birliği anlaşması imzaladı. Bu anlaşmayla Alanyaspor, "fan token" çıkaracak beşinci Türk ekibi oldu.

Galatasaray, Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Göztepe'nin ardından fan token çıkaracak beşinci Türk takımı Aytemiz Alanyaspor, futbol kulüplerinin dijital dönüşümü gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için kurulan Socios.com ile anlaşma imzaladı. Alanyaspor, dünya futbolunun önemli kulüpleri FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Juventus, AC Milan ve Manchester City'nin ardından, Socios.com ile ortaklık kuran 28'inci partner oldu.

ÇIKACAĞI TARİH AÇIKLANACAK

Aytemiz Alanyaspor, Chiliz ile ortaklık kurarak $ALA Fan Token'larını gelecek aylarda futbolseverle buluşturacak. $ALA Fan Token sahipleri, oylamalarda yer alma haklarına, VIP ödüllere, özel kulüp ve sponsor promosyonlarına, AR destekli içeriklere, sohbet forumlarına, ilgili oyun ve yarışmalara erişim olmak üzere çok çeşitli avantajlara erişebilecek. Chiliz, 2020'de partnerleriyle paylaşılan 30 milyon dolarlık gelir elde etti ve 2021'de 200 milyon doları hedefliyor. $ALA Fan Token lansman tarihi, fiyatı ve ilk oylamayla ilgili detaylar ise daha sonra açıklanacak.

'TARAFTARIMIZ ÇOK SAYIDA ETKİLEŞİM VE ÖDÜL FIRSATINDAN FAYDALANACAK'

Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, 'Her geçen gün daha ileriye taşımak istediğimiz kulübümüzü taraftarımızın aktif katılımıyla dijital dünyada da öne çıkaracak bu anlaşmadan mutluluk duyuyoruz. $ALA Fan Token ile taraftarımız kulüp kararlarında önemli etki sahibi olacak ve Socios.com'da yer alan çok sayıda etkileşim ve ödül fırsatından faydalanacak. Fan token lansmanımız için son derece heyecanlıyız ve taraftarımızdan büyük bir ilgi bekliyoruz. Bu iş birliğiyle Aytemiz Alanyaspor'un dünyanın sayılı kulüplerinin yer aldığı Socios.com ailesine katılmasından ve kulübümüzü global dijital arenada da güçlü kılmaktan dolayı gururluyuz" dedi.

'VİZYONUMUZ, PASİF TARAFTARLIĞI AKTİF TARAFTARLIĞA DÖNÜŞTÜRMEK'

Chiliz ve Socios.com kurucu ve CEO'su Alexandre Dreyfus ise 'Bu son duyuru, tüm Süper Lig kulüplerinin neredeyse dörtte birinin fan token'ları başlatmak için Socios.com ile ortaklık kurduğu anlamına geliyor. Türkiye ve dünyanın en büyük kulüpleri, küresel taraftar kitleleriyle etkileşimi artırmak için fan token'ları ve Socios.com'u kullanıyor. Vizyonumuz, pasif taraftarlığı aktif taraftarlığa dönüştürmek ve bu evrimin, şu anda taraftarların tutkusunun başka herhangi bir yerden daha yüksek olduğu Türkiye'de gerçekleşiyor olması çok anlaşılabilir bir durum. Chiliz $CHZ, 3 milyar dolarlık piyasa değerine sahip. Chiliz'in büyük çaplı küresel genişleme planları var. ABD, İngiltere, Asya ve Güney Amerika'da yeni ortaklıklar ile küresel ağını güçlendirirken, Türkiye'deki ve Avrupa'daki mevcut varlığını büyütmeye devam edecek. Kısa süre önce Türkiye ofisini açtık ve dünya çapında birçok ofisimiz bulunuyor. 2021'de Chiliz, New York, Madrid ve Sao Paulo'da, yeni ABD, Avrupa ve Güney Amerika merkezlerini açacak" diye konuştu.

FAN TOKEN NEDİR?

Fan token, diğer adıyla taraftar token'lar, spor kulüpleri ile taraftarları arasında etkileşimi artırmak, taraftarlara söz hakkı vermek ve onlara çeşitli avantajlar sunmak amacıyla çıkarılmış olan token'lar. Bunun yanı sıra taraftarlar, fan token'ı yatırım amacıyla da değerlendirebiliyor.

SPOR Aytemiz Alanyaspor'dan 'fan token' anlaşması
SPOR Aytemiz Alanyaspor'dan 'fan token' anlaşması
SPOR Aytemiz Alanyaspor'dan 'fan token' anlaşması
SPOR Aytemiz Alanyaspor'dan 'fan token' anlaşması
SPOR Aytemiz Alanyaspor'dan 'fan token' anlaşması
SPOR Aytemiz Alanyaspor'dan 'fan token' anlaşması
SPOR Aytemiz Alanyaspor'dan 'fan token' anlaşması

Amerika Birleşik Devletleri, Aytemiz Alanyaspor, Türkiye, token, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Aytemiz Alanyaspor'dan 'fan token' anlaşması - Son Dakika Spor


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