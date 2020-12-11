Aytemiz Alanyaspor'dan hakem kararlarına tepki - Son Dakika

Aytemiz Alanyaspor'dan hakem kararlarına tepki

11.12.2020 20:47
Aytemiz Alanyaspor'dan hakem kararlarına tepki, System.String[]

Aytemiz Alanyaspor Futbol Şube Sorumlusu Metin Fahri Özçelik, Süper Lig'in son haftalarında hakemlerin verdiği hatalı kararlar sebebiyle maçlardan puansız ayrıldıklarını ileri sürdü.

Aytemiz Alanyaspor Futbol Şube Sorumlusu Metin Fahri Özçelik, Süper Lig'in son haftalarında hakemlerin verdiği hatalı kararlar sebebiyle maçlardan puansız ayrıldıklarını ileri sürdü.

Özçelik, yaptığı yazılı açıklamada, ligin son haftalarında hakem kararlarıyla saha içinde verdikleri mücadelenin karşılığını alamadıklarını belirterek, "Geçtiğimiz hafta deplasmanda oynadığımız Gençlerbirliği maçında hakem Fırat Aydınus'un aleyhimize verdiği, lehimize veremediği birçok karara rağmen hakem tartışmalarının ayyuka çıkması nedeniyle ortamın daha fazla gerilmemesi adına yapmayı iptal ettiğimiz açıklama, son oynadığımız Göztepe maçının ardından hakem Ali Şansalan'ın kötü yönetimi nedeniyle bir zaruret haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Özçelik, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu ligde bir Anadolu takımının lider olması kimseyi rahatsız etmemeli diye düşünüyoruz ama son iki haftada hakemlerimizin maçlardaki yönetimi gösteriyor ki bundan rahatsız olanlar var. Gençlerbirliği ve Göztepe karşılaşmalarında görev alan orta hakemlerin, VAR'ın doğru kararlarına farklı şekilde müdahale etmeye başlaması son derece düşündürücü. Hafta içi sadece 2 erteleme maçı olmasına rağmen onlarca hakem arasından pazar günü Beşiktaş maçımızı yönetecek Atilla Karaoğlan'ın Göztepe maçında VAR hakemi olarak atanmasına da bir anlam veremedik. İnşallah bu tür yönetimler, keyfi kararlar son bulur. Hakemler renk ve camia ayırmadan her takıma eşit davranır. Korkusuzca İstanbul, Anadolu takımı ayrımı yapmadan maçlar yönetirler."

Aytemiz Alanyaspor, Göztepe, Futbol, Hakem, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Aytemiz Alanyaspor'dan hakem kararlarına tepki - Son Dakika Spor


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