Aytemiz Alanyaspor'dan imza şov

Alanyaspor ile 1 yıllık sözleşmeye imza atan 34 yaşındaki kaleci Ufuk Ceylan ise Öncelikle başkanımıza, yönetim kurulumuza, hocamıza teşekkür ediyorum. Evime geri döndüm. Bundan dolayı gerçekten çok mutluyum. Yeni sezonda inşallah daha iyi başarılara imza atarız dedi.